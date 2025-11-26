Neymar odkupil Pelejevo blagovno znamko

Blagovna znamka ikone brazilskega in svetovnega nogometa Peleja je prešla v lastništvo drugega vrhunskega brazilskega športnika, nogometaša Neymarja Santosa mlajšega. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je podjetje v lasti Neymarjevega očeta kupilo pravice za uporabo znamke Pele.

Neymar Santos starejši, lastnik podjetja NR Sports, je novico objavil v Pelejevem muzeju v Santosu, obalnem brazilskem velemestu, ki ga je proslavil legendarni zdaj že pokojni igralec.

"Ponosni smo, da smo dosegli ta mejnik," je dejal Santos starejši in dodal: "Mislim, da je to zelo močna blagovna znamka. Želimo okrepiti njeno identiteto in jo posodobiti."

Pogojev nakupa niso razkrili zaradi sporazumov o zaupnosti s prejšnjim lastnikom, ameriškim podjetjem Sport 10, vendar so brazilski mediji poročali, da je bil posel vreden 15,5 milijona evrov.

Pele, rojen kot Edson Arantes do Nascimento, ki sploh v domovini velja za najboljšega nogometaša vseh časov, je Braziliji pomagal do treh zmag na svetovnih prvenstvih v letih 1958, 1962 in 1970.

Brazilska legenda je umrla decembra 2022. Slovesnosti ob predaji lastništva novim lastnikom se je udeležila tudi Pelejeva hči Flavia.

"Ni besed, s katerimi bi opisali čustva ob vrnitvi blagovne znamke, ki je duša, človečnost, ljubezen. To je neprecenljivo, kot njegova hči se počutim počaščeno in srečno," je povedala za AFP.

NR Sports je v izjavi prevzem označil kot "vrnitev enega največjih simbolov v zgodovini svetovnega športa, ki predstavlja odločilen korak k ohranitvi, širitvi in obogatitvi zapuščine kralja nogometa".