Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
26. 11. 2025,
11.39

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Pele nogomet Neymar

Sreda, 26. 11. 2025, 11.39

53 minut

Neymar odkupil Pelejevo blagovno znamko

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Neymar, Pele | Blagovna znamka ikone brazilskega in svetovnega nogometa Peleja je prešla v lastništvo drugega vrhunskega brazilskega športnika, nogometaša Neymarja Santosa mlajšega. | Foto Reuters

Blagovna znamka ikone brazilskega in svetovnega nogometa Peleja je prešla v lastništvo drugega vrhunskega brazilskega športnika, nogometaša Neymarja Santosa mlajšega.

Foto: Reuters

Blagovna znamka ikone brazilskega in svetovnega nogometa Peleja je prešla v lastništvo drugega vrhunskega brazilskega športnika, nogometaša Neymarja Santosa mlajšega. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je podjetje v lasti Neymarjevega očeta kupilo pravice za uporabo znamke Pele.

Neymar Santos starejši, lastnik podjetja NR Sports, je novico objavil v Pelejevem muzeju v Santosu, obalnem brazilskem velemestu, ki ga je proslavil legendarni zdaj že pokojni igralec.

"Ponosni smo, da smo dosegli ta mejnik," je dejal Santos starejši in dodal: "Mislim, da je to zelo močna blagovna znamka. Želimo okrepiti njeno identiteto in jo posodobiti."

Pogojev nakupa niso razkrili zaradi sporazumov o zaupnosti s prejšnjim lastnikom, ameriškim podjetjem Sport 10, vendar so brazilski mediji poročali, da je bil posel vreden 15,5 milijona evrov.

Pele, rojen kot Edson Arantes do Nascimento, ki sploh v domovini velja za najboljšega nogometaša vseh časov, je Braziliji pomagal do treh zmag na svetovnih prvenstvih v letih 1958, 1962 in 1970.

"Ni besed, s katerimi bi opisali čustva ob vrnitvi blagovne znamke, ki je duša, človečnost, ljubezen." | Foto: Reuters "Ni besed, s katerimi bi opisali čustva ob vrnitvi blagovne znamke, ki je duša, človečnost, ljubezen." Foto: Reuters

Brazilska legenda je umrla decembra 2022. Slovesnosti ob predaji lastništva novim lastnikom se je udeležila tudi Pelejeva hči Flavia.

"Ni besed, s katerimi bi opisali čustva ob vrnitvi blagovne znamke, ki je duša, človečnost, ljubezen. To je neprecenljivo, kot njegova hči se počutim počaščeno in srečno," je povedala za AFP.

NR Sports je v izjavi prevzem označil kot "vrnitev enega največjih simbolov v zgodovini svetovnega športa, ki predstavlja odločilen korak k ohranitvi, širitvi in obogatitvi zapuščine kralja nogometa".

Cristiano Ronaldo
Sportal Cristiano Ronaldo si lahko oddahne
Lionel Messi
Sportal Če bodo Španci in Argentinci v skupini prvi, se ne morejo srečati do finala SP
Albert Riera
Sportal "Želimo biti dominantni. Imamo načrt, kako jim zadati udarec."
Tim Matavž
Sportal Tožilstvo v strokovni nadzor v primeru nekdanjega reprezentanta
Pele nogomet Neymar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.