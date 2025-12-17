Ljubezen v številkah: kako so spletni zmenki na ona-on.com v 2025 spremenili življenja samskih Slovencev?

Če si samski in iščeš partnerja, je ona-on.com pravi naslov – je prostor, kjer se vsako leto rodi na tisoče novih zgodb in iskric.

Kako smo v letu 2025 uporabljali ona-on.com, koliko iskric je letelo ter kdo sta najbolj zaželena uporabnica in uporabnik, ki sta prejela največ pozornosti?

Leto 2025 je bilo za našo skupnost ponovno živahno – registriralo se je kar 31.177 novih uporabnikov, ki so se odločili, da bodo dali priložnost spletnemu spoznavanju. To je dokaz, da vedno več Slovencev splet prepoznava kot prostor, ki je varen, zabaven in učinkovit za nova poznanstva.

Rekordno število NOVIH PAROV na ona-on.com!

Najboljši del leta 2025? 4.400 uporabnikov je izbrisalo svoj profil na ona-on.com, ker so spoznali partnerja – to pomeni kar 2.200 novih parov, ki so našli ljubezen prav na ona-on.com! Te številke so dokaz, da ljubezen ni nikoli daleč, če ji damo priložnost.

Med pari, ki so se našli na ona-on.com, sta tudi Kristina in Sebastjan. "Na ona-on.com nisva bila registrirana dolgo – Kristina le nekaj dni, jaz pa približno tri mesece –, ko me je našla Kristina in mi poslala vprašanje GO?. Nato pa sem ji jaz odpisal in začela sva pogovor. Od prvega klika do prvega zmenka sta minila približno dva tedna. Ko sva se prvič srečala v živo, sva šla najprej na sprehod, nato pa na pijačo v bližnjo kavarno, kjer sva tako 'padla' v pogovor, da sva povsem pozabila na čas in sploh nisva opazila, da so kavarno vmes že zaprli," se spominjata .

OGLEDI, ki govorijo sami zase

V 2025 so si uporabniki ogledali profile več kot 21.327.304-krat. Vsak klik je priložnost za nasmeh in drobno iskrico, ki lahko zraste v nekaj več. Številke so ogromne, a za vsako se skriva majhna zgodba – začetki pogovorov, smehljaji ob fotografijah, tihe simpatije, ki so se začele z enim klikom.

SPOROČILA, ki ustvarjajo iskre

Če ogled profilov ustvarja radovednost, pa so sporočila in pogovori srce vsake zgodbe. V letu 2025 so si uporabniki poslali kar 8.866.033 sporočil – to je skoraj devet milijonov drobnih trenutkov, v katerih je nekdo izrazil zanimanje, da želi spoznati drugega. Vsako sporočilo je priložnost za nasmeh, ki se lahko razvije v nekaj res posebnega.

Najuspešnejša uporabnik in uporabnica sta …

V očeh uporabnic je najbolj zaželen 41-letni temnolasi očka, ki prihaja z gorenjskega konca. Zanimajo ga potovanja, rad se poda na snežne strmine, hkrati pa uživa tudi v dobrih akcijskih filmih, ob katerih si rad privošči kos pice.

Med moškimi uporabniki je največ zanimanja požela 48-letna svetlolaska s štajerskega konca, ki si želi resne zveze. Uživa v dobri družbi in potovanjih, ki jih rada ovekoveči s pomočjo fotografije, rada ima tudi živali.

Njun recept za uspešnost? Oba imata naloženih po osem fotografij, ki ju prikazujejo kot prijetna za pogovor in pristna. Prav tako imata v svojih predstavitvenih opisih zelo jasno napisano, česa si od nove zveze ne želita in kaj si želita od potencialnega partnerja. In še ena od pomembnejših stvari – oba imata v celoti izpolnjen profil.

FOTOGRAFIJE so najboljša iztočnica za pogovor

Vizualni vtis je pri spoznavanju zelo pomemben, zato ni presenetljivo, da je bilo na novo naloženih 87.406 fotografij, fotografije pa so prejele 91.279 komentarjev. Vsaka fotografija prikazuje delček osebnosti uporabnika, ki je odlično izhodišče za pogovor. Komentiranje fotografij pa je super način, da pri všečnem uporabniku spodbudiš zanimanje.

AVDIO- in VIDEOZMENKI: glas ustvarja bližino

Resnično bližino lahko občutimo šele, ko slišimo glas simpatije. Zato je skupno 3.028 minut avdio- in videoklicev pomenilo toliko več kot le ogledi profilov na zaslonu. To so minute, ki zbližujejo ljudi, gradijo zaupanje in so priložnost, da osebo začutiš, preden se srečata v živo.

Vprašanja za šanse GO? so le začetek zgodbe

Imam kaj šans? 😉 Kar 625.038 poslanih vprašanj za šanse GO? in 1.030.843 dodanih simpatij dokazuje, da Slovenci pokažemo zanimanje, se radi malo spogledujemo in si drznemo narediti prvi korak, da simpatiji pokažemo, da nam je všeč.

Leto 2025 nam je pokazalo, da lahko ljubezen s pomočjo spletnih zmenkov najde najlepše poti do srca – kar lahko naredi zgodbo bolj posebno.