Dars uporabnikom od zdaj ponuja posebno aplikacijo za hitro in preprosto preverjanje veljavnosti elektronskih vinjet. Trenutno je na voljo za Android, v kratkem pa jo bo mogoče naložiti tudi na pametne telefone ameriškega proizvajalca Apple. Na Darsu zagotavljajo, da aplikacija ne zbira osebnih podatkov.

Aplikacija, ki je sprva na voljo le v trgovini Google Play, prek vmesnika API pošlje podatke o registrski tablici na strežnik, od koder dobi nazaj podatek o veljavnosti in vrsti elektronske vinjete ter o trajanju veljavnosti, je na današnji predstavitvi v Ljubljani pojasnil Matjaž Vidic iz službe za sistemsko podporo na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije v Darsu. Izmenjani podatki se sproti brišejo.

Trenutno je aplikacija na voljo le v slovenščini, na Darsu pa jo bodo za lažjo uporabo tujih uporabnikov slovenskih avtocest tudi prevedli.

Uporaba aplikacije je preprosta

Uporabniki lahko vpišejo vsebino registrske tablice ali pa jo s fotoaparatom pametnega telefona skenirajo in nato pridobijo omenjene podatke.

Če je elektronska vinjeta veljavna, uporabnik dobi podatke, do kdaj velja. Če ni veljavna, pa ga aplikacija usmeri v nakup vinjete v Darsovi uradni spletni trgovini.

Aplikacijo so na Darsu pripravili, ker so zaznali, da uporabniki pri preverjanju veljavnosti elektronskih vinjet prek spletne strani večkrat napačno vnesejo vsebino registrske tablice. Kot je danes povedal Vidic, pričakujejo, da s pomočjo samodejnega skeniranja in strojnega branja tablic teh napak ne bo več.