STA

Torek,
25. 11. 2025,
19.41

1 ura, 16 minut

Sistem žreba po nosilcih

Fifa objavila jakostne skupine pred žrebom za SP 2026

STA

žoga, fifa, SP 2026 | Žreb skupin bo 5. decembra. | Foto FIFA

Žreb skupin bo 5. decembra.

Foto: FIFA

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo na žrebu skupin za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki uporabila sistem žreba po nosilcih. To v praksi pomeni, da se Španija in Argentina, trenutno najvišji uvrščeni reprezentanci na jakostni lestvici Fife, ne moreta pomeriti pred finalom, če bosta v svojih skupinah osvojili prvi mesti. Žreb skupin bo 5. decembra v Washingtonu, razpored tekem in prizorišča pa bodo objavljeni dan kasneje.

Najboljše štiri reprezentance so umeščene v različne četrtine izločilnega dela. V vsaki skupini sta lahko največ dve evropski izbrani vrsti, reprezentance iz istih celinskih zvez pa morajo biti ločene. Vse izbrane vrste, ki se bodo na mundial uvrstile prek dodatnih kvalifikacij, so umeščene v četrti jakostni boben.

V prvem jakostnem bobnu so Kanada, Mehika, ZDA, Španija, Argentina, Francija, Anglija, Brazilija, Portugalska, Nizozemska, Belgija in Nemčija, v bobnu B pa Hrvaška, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švica, Japonska, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Avstrija in Avstralija.

Fifa je v tretji boben uvrstila Norveško, Panamo, Egipt, Alžirijo, Škotsko, Paragvaj, Tunizijo, Slonokoščeno obalo, Uzbekistan, Katar, Savdsko Arabijo in Južno Afriko, v četrti pa Jordanijo, Zelenortske otoke, Gano, Curacao, Haiti, Novo Zelandijo ter štiri zmagovalce evropskih dodatnih kvalifikacij in dve reprezentanci s kvalifikacijskih turnirjev pod okriljem Fife.

