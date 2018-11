[video: 61059 / ]

… leta 2005 je umrl legendarni nogometaš, ki je najbolj globalni šport z zadnje strani preselil na naslovnice časopisov, George Best.



Življenje Severnega Irca je bilo ob nogometnih zelenicah prepleteno z ženskami in alkoholom. Prav zadnji je bil eden od vzrokov, da je zaradi okužbe pljuč in odpovedi nekaterih organov umrl star šele 59 let.

Njegova zapuščina bi bila brez samouničevanja še precej bogatejša. Največji pečat je pustil pri Manchester Unitedu, pri katerem je med člani igral med letoma 1963 in 1974, v statistiko pa po podatkih uradne strani kluba vpisal 470 tekem in 179 zadetkov. Bil je eden od bolj zaslužnih za premierni evropski naslov rdečih vragov v sezoni 1967/68, ko je pri 22 letih postal najboljši angleški in evropski nogometaš, znan po vratolomnih preigravanjih.

"Jaz sem tisti, ki je nogomet z zadnjih strani premaknil na naslovnice časopisov," je dejal v enem od intervjujev pred svojo smrtjo. Na njegovem pogrebu v Belfastu se je zbralo več kot sto tisoč ljudi.

Zgodilo se je še:

Leta 1953 je madžarska nogometna reprezentanca na Wembleyju s 6:3 šokirala Angleže in postala šele prva neotoška izbrana vrsta, ki je Anglijo premagala na njenem terenu. Blestela sta Nandor Hidegkuti, ki je dosegel hat-trick, in Ferenc Puškaš z dvema goloma. Izbrani vrsti sta se maja 1954 srečali še v Budimpešti, ko so Madžari odpravili Angleže kar s 7:1. To je najhujši poraz Angležev v zgodovini.



Leta 1961 je nekdanji ameriški košarkar Bob Cousy kot drugi človek v zgodovini lige NBA dosegel 15 tisoč točk.

Leta 1970 je v vratih angleške nogometne reprezentance ob zmagi s 3:1 nad Vzhodno Nemčijo na štadionu Wembley v Londonu prvič stal Peter Shilton. Ta je za Anglijo nastopil na 125 tekmah, kar je še danes rekordno število. S 119 nastopi je drugi Wayne Rooney.

Leta 2012 je na zadnji dirki 63. sezone formule 1 Sebastian Vettel zasedel šesto mesto, kar je bilo dovolj, da je v skupnem seštevku za tri točke prehitel Fernanda Alonsa in tretjič zapored postal prvak. To je bil zanj tretji od štirih naslovov, najboljši je bil tudi leta 2013.

Leta 2014 je Lionel Messi na gostovanju Barcelone pri Apoelu s tremi zadetki (72., 73., 74.) z vrha večne lestvice strelcev lige prvakov izrinil nekdanjega nogometnega zvezdnika galaktikov Raula. Danes rekord s 95 zadetki drži Cristiano Ronaldo. Ta jih je v ligi prvakov dosegel 71. Danes rekord pripada Portugalcu Cristianu Ronaldu (95), Messi za njim zaostaja za tri zadetke.

Leta 2016 je takrat 17-letni Domen Prevc zmagal na uvodni tekmi nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Kuusamu na Finskem in dosegel svojo prvo zmago v tem tekmovanju. Serijski zmagovalec sezone 2015/16 Peter Prevc je bil kljub padcu v finalu tretji.

Leta 2017 je slovenski telovadec Rok Klavora zmagal na tekmi svetovnega pokala v športni gimnastiki na parterju v nemškem Cottbusu. V finalu je prejel oceno 14,133, toliko kot drugouvrščeni Nizozemec Bram Verhofstad in Rus Kiril Prokopev. O vrstnem redu je odločala izvedba sestave in v tem je bil Klavora najboljši.

Rodili so se:

1902 – pokojni kanadski hokejist in trener Eddie Shore

1940 – nekdanji nizozemski nogometaš Jan Jongbloed

1942 – nekdanji grški nogometaš Mimis Papaioannou

1946 – pokojni angleški nogometaš Mike Doyle

1951 – nekdanji nizozemski nogometaš Johnny Rep

1952 – nekdanji italijanski nogometaš Gabriele Oriali

1962 – nekdanji kanadski hokejist Gilbert Delorme

1971 – nekdanji švedski hokejist Magnus Arvedson

1973 – nekdanji nizozemski kolesar Steven de Jongh

1973 – nekdanji ameriški košarkar Erick Strickland

1977 – nekdanji argentinski teniški igralec Guillermo Cañas

1980 – nekdanji južnoafriški nogometaš Aaron Mokoena

1981 – španski nogometaš Xabi Alonso

1981 – nekdanji ameriški košarkar Jared Jeffries

1993 – britanski motociklist Danny Kent