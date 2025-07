Day se je skupini Iron Maiden kot prvi vokalist pridružil decembra leta 1975 pri komaj 19 letih, potem ko ga je povabil basist Steve Harris. Del skupine je bil zgolj deset mesecev, zapustil pa jih je zaradi obtožb, da mu primanjkuje energije in karizme.

Član skupine, ko še niso bili prepoznavni

"Ko sem pel v Iron Maidnu, je bila to nova pubska skupina in nihče nas ni hotel videti ali slišati," je Day leta 2019 povedal o svojem času v skupini. "Bili smo nihče, poskušali smo ustvarjati najboljšo glasbo, ki smo jo lahko, in se borili za občinstvo." Maja 1976 v Londonu je s skupino nastopil na njihovem prvem koncertu, kmalu zatem pa ga je zamenjal Dennis Wilcock, še en kratkotrajni član, ki je iz skupine izstopil naslednje leto.

Ob Dayevi smrti so se na svoji spletni strani oglasili zdajšnji člani skupine. "Globoko smo užaloščeni, da je umrl Paul Mario Day, prvi vokalist skupine Iron Maiden leta 1975. Naše misli in iskreno sožalje so s Paulovo družino in prijatelji. Paul je bil čudovit človek in dober prijatelj," so zapisali in pokojnemu pevcu zaželeli miren počitek.

Fotografija, ki so jo ob smrti Paula Maria Daya na svoji spletni strani objavili člani skupine Iron Maiden. Foto: Iron Maiden

Potem ko je zapustil Iron Maiden, je bil Day član tudi drugih skupin, kot so More, Wildfire in Sweet. V osemdesetih letih se je preselil v Avstralijo, kjer je ostal vse do svoje smrti.

