St. M.

Sreda,
20. 8. 2025,
15.04

Oglasili so se v ZZZS: toliko denarja so že zbrali iz prispevkov za dolgotrajno oskrbo

Prispevek za dolgotrajno oskrbo se obračuna od izplačanega dohodka.

Prispevek za dolgotrajno oskrbo se obračuna od izplačanega dohodka.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Z začetkom julija so se na posebnem poslovnem računu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) začeli zbirati prispevki za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, ki bodo namenjeni uveljavljanju pravic iz zakona, ki ureja to področje. Do danes se je iz teh prispevkov zbralo 44.105.701,05 evra, so sporočili z ZZZS.

Kot so pojasnili, se prispevki za dolgotrajno oskrbo plačujejo na isti prehodni davčni podračun (PDP ZZZS) kot prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje. Za te prispevke evidenco v celoti vodi Finančna uprava Republike Slovenije (FURS).

Tako se je v obdobju od 1. julija do 20. avgusta 2025 na računu zbralo 44.105.701,05 evra iz naslova prispevkov za dolgotrajno oskrbo. Ta sredstva bodo namenjena za poslovanje dolgotrajne oskrbe.

Zbrana sredstva iz prispevkov bodo namenjena izključno za uveljavitev pravic, ki izhajajo iz zakona o dolgotrajni oskrbi in za plačilo dodatnih obveznosti, ki izhajajo iz novele zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1b), poudarjajo na ZZZS.

Glede načina plačila nobenih novosti

Za zaposlene osebe, ki prejemajo plačo, se prispevek za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo plačuje na enak način in po enakem postopku, kot se plačujejo preostali prispevki za socialno varnost.

Za osebe v delovnem razmerju so prispevki za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo v višini enega odstotka od bruto plače (bruto I) zavarovanca, en odstotek na bruto plačo (bruto I) zaposlenega pa plača delodajalec. 

Pojasnjujejo še, da se prispevek obračuna od izplačanega dohodka.

Bruto izplačila se lahko razlikujejo

Bruto plača (bruto I), ki je navedena v pogodbi o zaposlitvi, ni nujno enaka bruto plači, ki je obračunana za določen mesec in je razvidna iz plačilne liste. Znesek bruto plače na plačilni listi je namreč lahko višji od bruto I plače v pogodbi o zaposlitvi, denimo zaradi postopnega dvigovanja plače, dodatka na delovno dobo in drugih dodatkov ali večje delovne obveznosti za določen mesec.

FURS je pri oddaji REK obrazca, na katerem delodajalec prikaže izplačilo dohodkov iz delovnega razmerja in obračuna prispevke, v sistem eDavki vgradil kontrole glede obračuna prispevka za dolgotrajno oskrbo v višini enega odstotka v breme delojemalca in enega odstotka v breme delodajalca od prikazane osnove.
Če bi izplačevalec dohodka prikazal napačen obračun prispevka za dolgotrajno oskrbo, REK obrazca ne bi mogel oddati in bi se mu izpisalo opozorilo, da je prispevek za dolgotrajno oskrbo napačno obračunan in mora napako odpraviti.
Simon Maljevac
