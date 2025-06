Ministrstvo za solidarno prihodnost na Brdu pri Kranju danes organizira posvet o dolgotrajni oskrbi za izvajalce. Na posvetu bosta minister Simon Maljevac in generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo predstavila izvedbo sistema dolgotrajne oskrbe. Del novele zakona, ki med drugim uvaja prispevek za dolgotrajno oskrbo, bo zaživel 1. julija.

Minister Simon Maljevac in generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Robert Ljoljo bosta v panelni razpravi o dolgotrajni oskrbi predstavila nove obveznosti, procese in standarde novele zakona o dolgotrajni oskrbi, so sporočili.

DZ je prejšnji teden sprejel novelo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki od 1. decembra uvaja zgornjo mejo višine oskrbnine v domovih za starejše. Tako stroški ne bodo smeli preseči zneska minimalne zajamčene pokojnine za 40 let delovne dobe, ki je trenutno okoli 780 evrov.

Novela je uvedla tudi možnost statusa oskrbovalca družinskega člana za upokojence. Upokojenka ali upokojenec bo kot oskrbovalec dobil nadomestilo v višini 1,2 minimalne plače, hkrati pa bo lahko prejel 40 odstotkov svoje pokojnine.

Že pred tem, leta 2023, pa so v noveli zakona določili prispevek za dolgotrajno oskrbo. Zaposleni in delodajalci bodo od 1. julija plačevali odstotek od bruto plače, upokojenci pa odstotek od neto pokojnine.