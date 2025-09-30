Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
30. 9. 2025,
7.44

Novi nočni ruski napadi. "Na žalost nikomur ni uspelo pobegniti."

ruska vojska | Ob ponovnem ukrajinskem nadzoru ozemlja na vzhodu države naj bi Rusi ob tem izgubili skoraj 3.200 vojakov. | Foto Reuters

Ob ponovnem ukrajinskem nadzoru ozemlja na vzhodu države naj bi Rusi ob tem izgubili skoraj 3.200 vojakov.

Foto: Reuters

V ruskem nočnem napadu z dronom je bila v regiji Sumi na severovzhodu Ukrajine ubita štiričlanska družina, je sporočil guverner regije Oleg Grigorov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem v ponedeljek zatrdil, da so ukrajinske sile na vzhodu države nedavno ponovno osvojile dobrih 170 kvadratnih kilometrov ozemlja.

7.30 Ruski napad v ukrajinski regiji Sumi zahteval štiri smrtne žrtve

Po besedah Grigorova je ruski dron napadel hišo v vasi Černečina, v kateri je živela družina z dvema majhnima otrokoma. "Na žalost nikomur ni uspelo pobegniti," je zapisal na omrežju Telegram.

Predsednik Zelenski je pred tem v ponedeljkovem večernem nagovoru zatrdil, da je ukrajinski vojski v okviru nedavno začete operacije uspelo ponovno pridobiti nadzor nad več kot 170 kvadratnimi kilometri ozemlja na vzhodu države. Pri tem je Rusija po njegovih navedbah izgubila skoraj 3.200 vojakov.

Obenem je priznal, da se ukrajinske sile na delih fronte – med drugim pri Kupjansku v obmejni regiji Harkov ter na območjih med Doneckom in Dnipropetrovskom – soočajo s težkimi razmerami, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Z obrambnega ministrstva v Moskvi pa so danes sporočili, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla in uničila 81 ukrajinskih dronov. Med njihovimi tarčami naj bi bila med drugim regija Volgograd na jugu, kjer pa smrtnih žrtev ali škode niso zabeležili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

