Telefonski klic Putinu: tri besede, ob katerih zledeni kri v žilah

V Svetu ZN za človekove pravice bo 15. oktobra predstavljeno poročilo o grozodejstvih, ki so jih od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 zoper civilno prebivalstvo Ukrajine zagrešili pripadniki ruskih oboroženih sil. Poročilo se bo še posebej osredotočalo na metode mučenja, ki so jih za izživljanje nad Ukrajinci uporabljali ruski vojaki. Ena od njih je mučenje z elektrošoki, ki med nekaterimi ruskimi vojaki, policisti in zaporniškimi pazniki slovi kot "telefonski klic Putinu".

"To je del ruske vojaške taktike"

Avtorica poročila, posebna poročevalka ZN za področje mučenja Alice Jill Edwards, je ugotovitve v poročilu opisala kot šokantne.

Razsežnosti dogajanja – uporaba mučilnih metod s strani ruskih vojakov v Ukrajini – so po njenih besedah ogromne. Neverjetno je, koliko ljudi v Ukrajini, ki so jih pridržali ali jim svoboščine kako drugače kršili ruski vojaki, je bilo podvrženih eni od oblik ponižujočega ali nečloveškega ravnanja z njimi, je dejala za britanski časnik The Telegraph.

Posebna poročevalka ZN za področje mučenja Alice Jill Edwards na tiskovni konferenci v Kijevu leta 2023 Foto: Reuters

V Svetu ZN za človekove pravice bo sicer predstavljenih deset izbranih primerov surovega ravnanja v Ukrajini, ki je po besedah Edwards del ruske vojaške taktike in celo politike. Mučenju so bili podvrženi ne le moški, temveč tudi ženske in otroci, je dejala.

Edwards je Kremlju v ponedeljek tudi poslala pismo, v katerem od ruske vladajoče politike zahteva odziv na obtožbe, da ruski vojaki v Ukrajini mučijo civiliste.

Najslabše, kar premore človeštvo

Opisani domnevni vojni zločini ruskih vojakov v Ukrajini bodo glede na vsebino poročila med drugim vključevali mučenje z elektrošoki, pretepanje in pretepanje s poudarkom na ponižanju žrtev z udarci v genitalije in nasilništvom nad povsem golimi osebami, zadajanje vbodnih ran s poudarkom na genitalijah, posilstva in skupinska posilstva, povzročanje opeklin na prsnih bradavicah, grožnje s kastracijo in smrtjo, zrežirane usmrtitve, ki pri ljudeh povzročajo smrtni strah.

Pogrebna slovesnost v spomin na ukrajinsko novinarko Viktorijo Roščino, ki je avgusta 2023 izginila med poročanjem iz Donbasa, nato pa oktobra lani umrla v zaporu v Rusiji. Ukrajinska preiskava trupla Roščine je pokazala, da so že v Rusiji opravili obdukcijo trupla, na katerem pa so bili vidni sledovi mučenja. Med drugim naj bi identificirali številne modrice, odrgnine, zlomljeno rebro in celo poškodbe, ki bi jih lahko povzročili elektrošoki. Foto: Reuters

"Nekatera dejanja Rusije v Ukrajini predstavljajo najslabše, kar premore človeštvo," je dejala Edwards.

Edwards odgovornosti za domnevne vojne zločine ruskih vojakov zoper prebivalce Ukrajine sicer ne pripisuje le njim, temveč tudi ruskemu političnemu vodstvu. "To se dogaja na državni ravni, to je njihova politika. Za takšna dejanja je odgovoren ruski predsednik Vladimir Putin, odgovornost pade tudi na Lavrova (zunanjega ministra Rusije, op. p.).

V Lvovu na zahodu Ukrajine so junija letos odprli prvi center za pomoč osebam, ki so preživele vojno ujetništvo, ki so bile zaradi vojne v Ukrajini žrtve mučenja oziroma imajo zaradi ruske invazije duševne težave. Foto: Reuters

Putinov telefonski klic

Posebej podrobno bo v poročilu domnevno opisana mučilna metoda, ki je v nekaterih krogih v Rusiji, predvsem med policisti, vojaki in pazniki v zaporniških kolonijah, znana kot telefonski klic Putinu, občasno tudi telefonski klic Leninu.

Gre za mučenje z elektrošoki, pri katerem žrtvi na dele telesa, kot so uhlji, prsti na rokah ali nogah in genitalije, pritrdijo elektrode, ki so povezane s starim sovjetskim vojaškim telefonom TA-57, znanim tudi kot tapik. Ta lahko proizvede do 80 voltov napetosti, kar pomeni, da so žrtve tovrstnega mučenja podvržene izredno bolečim elektrošokom.

Tako imenovane mučilne celice oziroma sobe, ki so jih v Hersonu v opuščeni policijski postaji odkrili ukrajinski preiskovalci. V teh prostorih naj bi se ruski vojaki po začetku invazije na Ukrajino izživljali nad ukrajinskimi vojnimi ujetniki in pridržanimi ukrajinskimi civilisti. Foto: Reuters

Da so ruski vojaki Ukrajince z elektrošoki, pri čemer so domnevno uporabljali tudi telefone TA-57, mučili že v začetnih stadijih vojne v Ukrajini, je že v marcu in aprilu 2022, torej le mesec ali dva po začetku ruske invazije, poročalo več ukrajinskih in mednarodnih medijev ter človekoljubnih organizacij.

Tej metodi mučenja so ruski organi pregona po navedbah ruskih vojaških kanalov na Telegramu, ki so objavili tudi fotografije dogajanja, sicer podvrgli tudi domnevne napadalce, ki so marca lani izvedli teroristični napad na koncertu v Krasnogorsku in ubili skoraj 150 ljudi ter jih ranili več kot 600.

Posnetek mučenja domnevnega napadalca na koncertno prizorišče v Krasnogorsku z elektrošoki, ki jih proizvaja ruski oziroma sovjetski vojaški telefon. Posnetek je v komunikacijski aplikaciji Telegram objavil kanal Gray Zone, eden največjih proruskih kanalov, ki je povezan z rusko paravojaško organizacijo Wagner. Foto: Posnetek zaslona

Po navedbah Amnesty International je mučenje z elektrošoki, znano kot telefonski klic Putinu, sicer stalnica v nekaterih ruskih zaporih in zaporniških kolonijah, pa tudi med zaslišanji osumljencev za kazniva dejanja.

Trpel je tako neznosne bolečine, da se je vrgel skozi okno iz tretjega nadstropja

Ena od najbolj znanih žrtev zloglasnega "telefonskega klica" – takrat ga sicer najverjetneje še niso imenovali po Putinu, saj še ni bil ruski predsednik – je nekdanji ruski policist Aleksej Mihejev.

Takrat 22-letni Mihejev je bil septembra 1998 po krivem obtožen posilstva in umora mladoletne Marije Saveljeve. Ruski preiskovalci so ga zasliševali kar teden dni, na koncu pa so ga z elektrošoki mučili tako dolgo, da je priznal ne le posilstvo in umor Saveljeve, temveč tudi krivdo za več drugih nerešenih umorov. Po priznanju je izkoristil trenutek neprevidnosti prisotnih policistov in skočil skozi okno v tretjem nadstropju, pristal na policijskem motorju in utrpel tako hudo poškodbo hrbtenice, da je postal paraplegik.

Aleksej Mihejev kmalu po tragičnem skoku skozi okno policijske postaje, ki je sledil dolgotrajnemu mučenju z elektrošoki. Foto: Lastni arhiv

Marija Saveljeva se je nato istega dne, 19. septembra 1998, domov vrnila živa in zdrava.

Policisti, ki so bili vpleteni v preiskavo Mihejeva, med katero so sami zagrešili številna kazniva dejanja, so bili kasneje obsojeni na večletne zaporne kazni. Rusko pravosodje je medtem zavlačevalo s procesiranjem tožbe Mihejeva proti državi.

Nekaj zadoščenja je dobil šele leta 2006, ko je evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da mu mora Rusija plačati 250 tisoč evrov odškodnine. Ta denar je rusko sodstvo leta 2009 nato terjalo od policistov, ki sta lažno obtožila Mihejeva in od njega z mučenjem izsilila priznanje za umore, ki jih ni zagrešil.