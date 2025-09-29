"Madžar" namenil resno opozorilo Rusiji: To vas bo drago stalo #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

dron helikopter Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina

Matic Tomšič

Poveljstvo letos ustanovljenih ukrajinskih sil za brezpilotne letalnike, ki jih vodi ukrajinski major Robert Brovdi, znan pod vzdevkom Madžar, je razkrilo, da je s poceni brezpilotnim letalnikom oziroma dronom strmoglavilo in uničilo več milijonov evrov vreden ruski vojaški helikopter Mil Mi-28. Brovdi je Rusijo ob tem opozoril, da jo bo vsakič, ko bodo ukrajinske sile presenetili ruski helikopterji, to drago stalo.

Ruski vojaški helikopter Mi-28 je s tako imenovanim kamikaze propelerskim dronom, torej brezpilotnim letalnikom z naloženim eksplozivom, zrušila 59. desantna brigada ukrajinskih sil za upravljanje brezpilotnih letalnikov, je za ukrajinske medije danes potrdil Robert Brovdi, prvi mož letos avgusta ustanovljene ukrajinske vojaške enote.

Trenutek, ko se je ukrajinski dron povsem približal ruskemu helikopterju. | Foto: Posnetek zaslona

Major Brovdi, ki je zaradi svojih madžarskih korenin znan pod vzdevkom Madžar, je na več kanalih na družbenih omrežjih objavil tudi videoposnetek napada ukrajinskega drona na ruski helikopter iz več zornih kotov.

V enem od posnetkov je mogoče videti celo ruskega vojaka, ki opazi ukrajinski dron, tik preden ta trči v helikopter.

Major Robert Brovdi je ustanovitelj tako imenovanih "Madžarovih ptic", posebne vojaške enote, ki jo je ustanovil že kmalu po začetku vojne v Ukrajini, njeni pripadniki pa upravljajo izvidniške in napadalne brezpilotne letalnike. Od avgusta letos je prvi mož ukrajinskega poveljstva za brezpilotne letalnike. | Foto: Profimedia

Helikopter je po navedbah Brovdija po zadetku strmoglavil v bližini vasi Kotliarivka na vzhodu Ukrajine, ki se nahaja približno 30 kilometrov južneje od najbližje meje Ukrajine z Rusijo. Informacij o morebitnih preživelih ni. 

Opozorilo Rusiji: Nočemo presenečenj

Brovdi oziroma "Madžar" je ob razkritju sestrelitve ruskega helikopterja z dronom Rusiji namenil tudi opozorilo.

"Vsak, ki leta tu naokrog, da bi se malo razgledal, naj bo pripravljen na vse. Naslednjič nas ne poskusite presenetiti iz zraka – to vas bo drago stalo," je zapisal ob objavi videoposnetka zrušenja helikopterja.

dron helikopter Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina
