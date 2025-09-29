Trump spreminja pravila igre: Ukrajina zdaj lahko napade rusko ozemlje

Ameriški posebni odposlanec za Ukrajino, upokojeni general Keith Kellogg, je v intervjuju za Fox News razkril, da ima Ukrajina zdaj dovoljenje Washingtona za napade na rusko ozemlje. "Odgovor je da. Uporabite to možnost. Ne obstajajo več varna zatočišča," je dejal, s čimer je jasno potrdil, da se stališče predsednika Donalda Trumpa do omejitev močno spreminja.

Med nedavnim srečanjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izkoristil priložnost in Donaldu Trumpu predstavil zahtevo po raketah dolgega dosega tomahawk. V Washingtonu so potrdili, da o prošnji razmišljajo. Ameriški podpredsednik JD Vance je dejal, da zadevo preučujejo. Odločitev o vsakem posameznem napadu pa bo, kot je poudaril posebni odposlanec Keith Kellogg, izključno v rokah Trumpa. Ukrajina medtem nadaljuje razvoj lastnih brezpilotnih letalnikov in raket dolgega dosega, vendar za večino tovrstnih operacij še vedno nujno potrebuje tehnologijo in soglasje zahodnih partnerjev.

Washington spreminja pravila igre

Možnost napadov na rusko ozemlje je bila do zdaj tabu tema. Kelloggova izjava nakazuje, da se taktika spreminja. Ukrajina zdaj, očitno z blagoslovom Washingtona, lahko cilja tudi tarče globoko v notranjosti Rusije, kar pomeni konec t. i. "nedotakljivih con". Keith Kellog Foto: Reuters

Trump vse ostreje o Putinu

Donald Trump je še pred kratkim kritiziral ukrajinske napade na rusko infrastrukturo. A v zadnjih tednih se je njegov ton do Moskve zaostril. "Nisem zadovoljen s tem, kar počneta Rusija in predsednik Putin. Ubija ljudi brez razloga," je dejal 25. septembra na tiskovni konferenci.

Donald Trump zaostruje retoriko proti Putinu. Foto: Reuters

Rusija izgublja ljudi, a ne priznava porazov

Ukrajinski generalštab ocenjuje, da je Rusija od začetka invazije 24. februarja 2022 izgubila več kot milijon vojakov. Kellogg trdi, da Moskva svojih ciljev ne dosega: "Če bi zmagovali, bi že bili v Kijevu, Odesi, čez Dneper."