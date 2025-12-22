Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
7.29

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
čarobni december čarobni december ljubezen ljubezen zaroka radio

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 7.29

4 minute

Radijska voditelja Jaka Peterka in Kaja Kovačič sta zaročena

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jaka Peterka in Kaja Kovačič | Jaka Peterka in Kaja Kovačič sta par že več kot pet let, hkrati pa tudi sodelavca na Radiu Antena. | Foto Mediaspeed

Jaka Peterka in Kaja Kovačič sta par že več kot pet let, hkrati pa tudi sodelavca na Radiu Antena.

Foto: Mediaspeed

Po več letih zveze sta se radijska voditelja in sodelavca na Radiu Antena Jaka Peterka in Kaja Kovačič zaročila.

"Ko je rekla da," sta pod vrsto fotografij, s katerimi sta sporočila veselo novico o zaroki, zapisala Peterka in Kovačič.

V komentarjih so jima čestitke ob zaroki izrekli številni radijski kolegi in drugi znani Slovenci.

Jaka Peterka in Kaja Kovačič sta par že več kot pet let, hkrati pa tudi sodelavca na Radiu Antena. Peterka je tudi pevec slovenske rock skupine Imset.

Preberite tudi: 

Radio 1 dobrodelni maraton
Trendi Na Radiu 1 podrli rekord, toliko denarja so zbrali za družine v stiski
spust Božičkov, Pediatrična klinika Ljubljana
Novice Pogumni Božički s strehe prinesli upanje in veselje v bolniške sobe #video
Donald Trump Jr., Bettina Anderson
Trendi Zaročil se je najstarejši sin ameriškega predsednika
čarobni december čarobni december ljubezen ljubezen zaroka radio
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.