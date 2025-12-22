Po več letih zveze sta se radijska voditelja in sodelavca na Radiu Antena Jaka Peterka in Kaja Kovačič zaročila.

"Ko je rekla da," sta pod vrsto fotografij, s katerimi sta sporočila veselo novico o zaroki, zapisala Peterka in Kovačič.

V komentarjih so jima čestitke ob zaroki izrekli številni radijski kolegi in drugi znani Slovenci.

Jaka Peterka in Kaja Kovačič sta par že več kot pet let, hkrati pa tudi sodelavca na Radiu Antena. Peterka je tudi pevec slovenske rock skupine Imset.

