Oven

V ospredju bo energija, sprejmite izziv in uživajte v nagradi. Iščite obojestranske koristi, da bodo stvari manj borbene. Ne hodite za nečim samo zaradi vznemirjenja ob izzivu. Obveznosti, ki ste jih pričeli, se bodo na koncu obrnile na pravo pot in bodo zadovoljujoče za vse vpletene.

Bik

Čas bo idealen za osebna in prijateljska razmerja. Odprto in pošteno boste delili čustva, interese in skrbi z drugimi. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Sedaj bo čas za komunikacijo in delitev vaših načrtov in sanj. Ob vsem skupaj pa boste spoznali tudi prav posebno osebo.

Dvojčka

Danes boste naveličani ljudi, ki vas obdajajo, obenem pa boste začutili, da duhovno niste na isti valovni dolžini, zato se boste umaknili v svoj svet. Ves čas boste malce nervozni in obremenjeni z najrazličnejšimi strahovi. Ne dovolite si, da vas strah omejuje in naj vas nikar ne vodi.

Rak

Pričakujte neke nove načrte za prihodnost, ki pa jih boste zelo težko uresničili. Danes raje uživajte v naravi, odpravite se v gozd ali na travnik. Sprostite se! Popadla vas bo tudi neka nenavadna želja, da bi storili tvegan korak naprej. Le pogumno, prinesel vam bo občutek svobode.

Lev

Dobro premislite, preden boste kaj rekli, kajti bližnje osebe vas bodo danes jemale zelo resno. Imeli boste močan vpliv na ljudi okoli vas, zato ne bodite presenečeni, če vas bodo spraševali za mnenje in nasvete. Svetujte samo, če boste popolnoma prepričani v svoj prav in se ne zapletajte.

Devica

Današnja nenadna odkritja vam lahko prinesejo določeno srečo na denarnem področju. Če se vam bo utrnila neka posebna ideja, je nikar ne spustite iz glave. Zapišite si jo. Z bližnjimi ali s starejšo osebo se pogovorite o njenih možnostih in ne dovolite, da vam nekdo zavistno prepreči njeno uresničitev.

Tehtnica

Danes boste bolj veliko občutljivi kot navadno. Vaše obnašanje bo precej nepredvidljivo, saj se boste kar naenkrat prelevili iz prijazne osebe v prav zlobno. Ne znašajte odgovornosti za svoja dejanja na druge, saj ste povsem sami krivi, če stvari ne potekajo, kot ste si zaželeli.

Škorpijon

Na čustvenem področju se bodo pojavili dvomi, kar vam utegne ukrasti dobro voljo, ki vas je spremljala v preteklih dneh. Obstaja velika verjetnost, da kar naenkrat ne boste več vedeli, česa si želite, še posebej vezani, ki vas bo preganjala stara ljubezen. Ne zatiskajte si oči pred stvarnostjo.

Strelec

Možnosti imate veliko, vendar jih ne opazite, ker se neprestano oklepate vsega starega. Čas je, da si daste priložnost in iz svojega življenja zbrišete vse tisto, kar vas omejuje. Le tako si boste omogočili napredovanje na vseh področjih, predvsem pa na partnerskem. Bodite potrpežljivi.

Kozorog

Povečana občutljivost utegne povzročiti kar nekaj težav, predvsem na čustvenem oziroma partnerskem področju. Pazite, kako se boste odzivali na partnerjeve opazke, da ne boste povzročili neplodnih prepirov. Če boste prvo polovico dneva preživeli v krogu domačih, le dajte vse od sebe.

Vodnar

Danes boste potrebovali nekaj miru, a žal ne boste dobili priložnosti umakniti se v osamo. Ljudje bodo od vas zahtevali veliko pozornosti, zato boste precej nezadovoljni. Finančne težave boste danes reševali sproti in dokaj enostavno, čeprav se vam na trenutke ne bo zdelo tako.

Ribi

V družbi domačih se boste počutili tako prijetno, da škodoželjnih ljudi okoli sebe sploh ne boste opazili. Končno boste verjeli vase in to bo za vas velika sprememba, ki jo bodo opazili tudi drugi. Na finančnem področju pa ne boste preveč uspešni, saj vas bo nek nakup preveč stal. Premislite, kako boste rešili nastalo situacijo.