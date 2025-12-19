Končal se je letošnji dobrodelni maraton Radia 1, s katerim so letos zbrali več kot 1,5 milijona evrov.

Na Radiu 1 so tudi letos priredili tradicionalni dobrodelni maraton, ekipa radia, ki so jo sestavljali Denis Avdić, Miha Deželak, Lara Tošić in Anja Ramšak skupaj z ostalimi radijskimi sodelavci, je iz začasnega studia na Mestnem trgu v Ljubljani oddajala od četrtka od 5. ure zjutraj do petka do 9. ure zjutraj.

Ob koncu maratona so razkrili, da so letos zbrali kar 1.521.839,69 evra in s tem občutno presegli lanski rekord, ko so zbrali 1.204.234,25 evra. Zbrani denar bodo prek fundacije Preprosto blizu namenili družinam v stiski.

"Vsak od vas je junak," je ob zaključku maratona Denis Avdić sporočil vsem, ki so darovali, "ste dokaz, da lahko dežela junakov spremeni svet na boljše."

Foto: Darja Štravs Tisu

Kam gre zbran denar?



"Prošnje prihajajo vse leto, največ jih prejmemo decembra," je na Radiu 1 povedala Neža iz fundacije Preprosto blizu. Fundacija vsako družino, ki pride v obravnavo, pokliče in opravi poglobljen razgovor, nato od njih zahteva ustrezna dokazila, ki potrjujejo resničnost stiske. Dokumentacija se skrbno pregleda, zatem pa primer obravnava še komisija. Fundacija praviloma poravnava predračune ali položnice, denar ne gre neposredno na osebni račun prejemnikov pomoči, kar pomeni, da z njim ne morejo samostojno razpolagati. Na ta način je zagotovljeno, da je pomoč res namenjena tistemu, za kar je bila dodeljena.

Na dobrodelnem maratonu Radia 1 se je voditeljem v začasnem studiu pridružila vrsta znanih obrazov, od glasbenikov do drugih zvezd, kot so bili župnik Martin Golob, nekdanji skakalec Cene Prevc, zmagovalka MasterChefa Miša Koplova, kuharski mojster Tomaž Kavčič, Miss Universe Slovenije Hana Klaut, voditelj Peter Poles in drugi.

Masayah je bila ena od množice slovenskih glasbenikov, ki so v živo nastopili v začasnem studiu Radia 1 na Mestnem trgu. Foto: Darja Štravs Tisu

V četrtek zvečer pa se je dogajanje preselilo na Kongresni trg, kjer so priredili, kot so ga sami opisali, "največji, najdaljši in najbolj dobrodelen koncert z največ nastopajočimi, glede na obisk pa velja tudi za enega najbolj obiskanih dogodkov letošnjega decembra."

V dobrih štirih urah se je na odru na Kongresnem trgu zvrstila množica priljubljenih slovenskih glasbenikov, nastopili so Dejan Dogaja & Band, Firbci, Tjaša in Uroš Steklasa, Agropop, Bepop, Game Over, Sebastian, Flirrt, Power Dancers, Božidar Wolfand Wolf in Saša Lendero.

Na četrtkovem koncertu na Kongresnem trgu se je zbrala množica obiskovalcev. Foto: Darja Štravs Tisu

Koncert so priredili kot zahvalo vsem, ki s svojimi donacijami pomagajo družinam v stiski, in je bil za obiskovalce brezplačen. Večer je bil namenjen praznovanju dobrote in skupnosti ter sporočilu, da lahko skupaj poskrbimo, da bodo prazniki lepši tudi za tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo.

