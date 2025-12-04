Televizija Slovenija (TVS) je v času predvajanja 33. humanitarnega Miklavževega koncerta zbrala 50 tisoč evrov. Med prireditvijo, ki je potekala v sredo zvečer na prvem programu TVS, so zbirali denar za osnovnošolce iz socialno ogroženih okolij. Donacije bodo do konca letali zbirali še s SMS-sporočili, kar pomeni, da se bo zbrana vsota še povišala.

Na koncertu so nastopili številni glasbeniki in drugi umetniki, ki so se odrekli plačilu – med drugim Raiven, Terrafolk, Astrid, Luka Sešek, Helena Blagne, Gregor Ravnik, plesalci Plesnega kluba Bolero, Goce Zlatev, Urška Kastelic, Vox Arsana, Saša Lešnjek, Lukas Grum, Žan Videc in Quintet Piazzolleky. Nastopili so tudi zasedba simfoničnega orkestra Radiotelevizije Slovenija ter mladinski in otroški pevski zbor.

Voditelja letošnjega Miklavževega koncerta sta bila igralka Ana Maria Mitič in ilustrator Ciril Horjak.

RTV Slovenija prireditev pripravlja od leta 1993

Tradicionalno humanitarno prireditev Radiotelevizija Slovenija pripravlja od leta 1993 v sodelovanju z Rotary klubom Ljubljana in Rotary District 1912. V tem času so zbrali več kot 1,5 milijona evrov za pomoč otrokom, ki živijo v težkih razmerah.

Denar je prejel 4.601 otrok iz 287 osnovnih šol po vsej Sloveniji. Namenili so ga tudi številnim ustanovam, zavodom, projektom in pobudam za dobro otrok.

Še naprej zbirajo dobrodelne prispevke

Dobrodelne prispevke so med koncertom zbirali prek telefona na številki 01 472 00 11, ki bo aktivna še do 23. ure, pa tudi med nedeljsko ponovitvijo koncerta. Posamezniki lahko ob tem do konca leta darujejo po pet ali deset evrov še prek SMS-sporočila s ključnima besedama MIKLAVZ5 in MIKLAVZ10 na številko 1919.

