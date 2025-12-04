Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
11.55

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
čarobni december čarobni december dobrodelnost dobrodelni koncert dobrodelni dogodek RTV Slovenija Miklavžev koncert koncert Televizija Slovenija

Četrtek, 4. 12. 2025, 11.55

1 ura, 21 minut

TVS med dobrodelnim Miklavževim koncertom zbrala okoli 50 tisoč evrov

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Rotary klub - Miklavžev koncert | Voditelja letošnjega Miklavževega koncerta sta bila igralka Ana Maria Mitič in ilustrator Ciril Horjak. | Foto Adrijan Pregelj

Voditelja letošnjega Miklavževega koncerta sta bila igralka Ana Maria Mitič in ilustrator Ciril Horjak.

Foto: Adrijan Pregelj

Televizija Slovenija (TVS) je v času predvajanja 33. humanitarnega Miklavževega koncerta zbrala 50 tisoč evrov. Med prireditvijo, ki je potekala v sredo zvečer na prvem programu TVS, so zbirali denar za osnovnošolce iz socialno ogroženih okolij. Donacije bodo do konca letali zbirali še s SMS-sporočili, kar pomeni, da se bo zbrana vsota še povišala.

Na koncertu so nastopili številni glasbeniki in drugi umetniki, ki so se odrekli plačilu – med drugim Raiven, Terrafolk, Astrid, Luka Sešek, Helena Blagne, Gregor Ravnik, plesalci Plesnega kluba Bolero, Goce Zlatev, Urška Kastelic, Vox Arsana, Saša Lešnjek, Lukas Grum, Žan Videc in Quintet Piazzolleky. Nastopili so tudi zasedba simfoničnega orkestra Radiotelevizije Slovenija ter mladinski in otroški pevski zbor.

Voditelja letošnjega Miklavževega koncerta sta bila igralka Ana Maria Mitič in ilustrator Ciril Horjak.

RTV Slovenija prireditev pripravlja od leta 1993

Tradicionalno humanitarno prireditev Radiotelevizija Slovenija pripravlja od leta 1993 v sodelovanju z Rotary klubom Ljubljana in Rotary District 1912. V tem času so zbrali več kot 1,5 milijona evrov za pomoč otrokom, ki živijo v težkih razmerah.

Denar je prejel 4.601 otrok iz 287 osnovnih šol po vsej Sloveniji. Namenili so ga tudi številnim ustanovam, zavodom, projektom in pobudam za dobro otrok.

Še naprej zbirajo dobrodelne prispevke

Dobrodelne prispevke so med koncertom zbirali prek telefona na številki 01 472 00 11, ki bo aktivna še do 23. ure, pa tudi med nedeljsko ponovitvijo koncerta. Posamezniki lahko ob tem do konca leta darujejo po pet ali deset evrov še prek SMS-sporočila s ključnima besedama MIKLAVZ5 in MIKLAVZ10 na številko 1919.

Oglejte si še:

Miklavžev sprevod
Trendi Kje vse po Sloveniji se boste lahko srečali z Miklavžem? #zemljevid
Predstavitev novih televizijskih obrazov in novih vsebin na Televiziji Slovenija. RTVSLO Erika Žnidaršič
Trendi Tarče ta teden ne bo: znano je, kaj je razlog
RTV Slovenija
Novice Novela zakona o RTVS bo po dveh letih in pol spet pred ustavnimi sodniki
čarobni december čarobni december dobrodelnost dobrodelni koncert dobrodelni dogodek RTV Slovenija Miklavžev koncert koncert Televizija Slovenija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.