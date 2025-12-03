Tarče ta teden ne bo: znano je, kaj je razlog

Z RTV Slovenija so sporočili, da ta četrtek zaradi odsotnosti v ekipi Tarče oddaje izjemoma ne bo na sporedu. Morebitne nepotrebne špekulacije so ovrgli tudi v uredništvu Tarče in pojasnili, da bo oddaja odpadla izključno zaradi bolezni voditeljice ter da že načrtujejo novo oddajo.

Ta četrtek zaradi izrednih okoliščin na sporedu ne bo tedenske oddaje Tarča, ki jo vodi Erika Žnidaršič, so sporočili iz javne televizije in dodali tudi razlog.

"Zaradi odsotnosti v ekipi oddaje Tarča ta četrtek izjemoma ne bo na sporedu. V tem terminu bomo predvajali aktualno oddajo Omizje z voditeljico Elen Batista Štader. Tema pogovora bo femicid in preprečevanje nasilja nad ženskami," so še sporočili z RTV Slovenija.

Oglasili so se tudi ustvarjalci oddaje Tarča in zapisali: "Da ne bo nejasnosti in nepotrebnih špekulacij, vas obveščamo, da jutri Tarča odpade izključno zaradi bolezni voditeljice."

Dodali so, da bo ekipa Tarče, ki že snema na terenu in preiskuje dokumentacije, vmesni čas izkoristila za temeljito pripravo prihodnje oddaje. "In bo zagotovo zelo odmevna," so ob tem zapisali in dodali: "Hvala vsem, ker nas spremljate in podpirate." Gledalce so pred televizijske zaslone spet povabili v četrtek, 11. decembra, ob 20. uri.

