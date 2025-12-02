Kako lahko zaposleni v Lidlu podprejo društva, v katerih delujejo sami

Ko podjetje zaposlenim da priložnost za več kot le delo, nastanejo zgodbe, ki povezujejo. V Lidlu Slovenija lahko sodelavke in sodelavci sodelujejo pri internih donacijskih razpisih in s tem podprejo društva, v katerih delujejo sami ali njihovi bližnji. Ena od zgodb, ki sta jo povezala delo in prosti čas, je zgodba Alje, vodje poslovne enote v Velenju, ki je na zadnjem razpisu prijavila Čebelarsko društvo Lendava, prejemnika najvišje – zlate donacije.

Alja je s čebelarstvom povezana že od malih nog, saj je hči čebelarja, sicer člana omenjenega čebelarskega društva. Čeprav se danes s čebelarstvom ne ukvarja poklicno, jo svet čebel spremlja na vsakem koraku.

Foto: Osebni arhiv

"Podpiram delo članov društva, ki skrbijo za ohranjanje pomembne čebelarske kulturne dediščine, prenašajo znanje na mlade ter ozaveščajo o pomembnosti ohranjanja narave in okolja ter uživanja lokalno pridelane hrane", razlaga Alja. Prepričana je, da se iz čebelarstva lahko učimo prav vsi.

Interni razpis so v Lidlu Slovenija izvedli že štirikrat, trenutno je odprt peti. V okviru enega razpisa med prijavljena društva razdelijo 5 tisoč evrov. Pogoj za prijavo je, da so v društvu aktivni zaposleni ali njihovi družinski člani, velik odziv prijav – na zadnjega so zaposleni prijavili več kot 30 projektov – pa dokazuje, kako močno so Lidlovke in Lidlovci vpeti v lokalna okolja, kjer živijo in delujejo.

Podpora podjetja, ki navdihuje zaposlene

Sredstva, ki so jih v Čebelarskem društvu Lendava prejeli z Lidlovo donacijo, bodo namenili multimedijski ureditvi muzejskega čebelnjaka v Lendavi, kjer bodo obiskovalci lahko s pomočjo VR-očal spoznali svet čebel na sodoben in doživet način, pojasni Alja.

"Tako kot čebele s skupnim trudom ustvarijo sladek med, tudi mi v Lidlu skupaj ustvarjamo zgodbe, na katere smo lahko ponosni. Hvaležna sem, da Lidl podpira lokalna društva in omogoča projekte, ki prinašajo dobro skupnosti in okolju," še pove Alja in doda, da bi čebelje družine lahko bile vzor za celotno družbo, saj so marljive, povezane in skrbne – "tako kot mi zaposleni v Lidlu".

Foto: Osebni arhiv Na zadnjem razpisu so po izboru interne komisije glavne donacije prejela naslednja društva:

Zlata donacija: Čebelarsko društvo Lendava – multimedijska ureditev muzejskega čebelnjaka

Srebrna donacija: Polžek – Društvo za otroke s posebnimi potrebami – dogodek ob 20-letnici društva

Bronasta donacija: Inštitut Rehatopia – šolanje prostovoljcev za terapije s pomočjo živali

Interni donacijski razpis ni le finančna pomoč društvom, temveč tudi priznanje Lidlovim zaposlenim, ki s svojim delom in prostovoljnim prispevkom dokazujejo, da družbena odgovornost ni le načelo, temveč način delovanja. V Lidlu Slovenija sicer z donacijami v okviru različnih projektov podpirajo številna društva, ki imajo poslanstvo ustvarjanja boljšega sveta. V zadnjih petih letih so za različne programe donacij namenili prek 4,3 milijona evrov.

