Francija je začela novačenje mladih za nedavno uvedeno desetmesečno prostovoljno služenje vojaškega roka, je v ponedeljek sporočila francoska vojska. V prvem letu programa pričakujejo vključitev 3.000 prostovoljcev. Število naj bi se postopoma povečalo do deset tisoč prostovoljcev na leto do leta 2030 in na več kot 40 tisoč do leta 2035.

Program, ki ga je novembra predstavil francoski predsednik Emmanuel Macron, je namenjen vsem mladim francoskim državljanom, starim od 18 do 25 let, in ponuja 800 evrov mesečnega plačila. Prvi udeleženci programa bodo služenje začeli septembra. Po opravljenem enomesečnem osnovnem usposabljanju bodo prostovoljci za nadaljnjih devet mesecev dodeljeni vojaški enoti, kjer bodo opravljali enake naloge kot aktivni pripadniki vojske, medtem ko napotitve v tujino niso načrtovane, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Opravljanje različnih nalog

Načelnik generalštaba francoskih oboroženih sil Fabien Mandon je pojasnil, da je program namenjen tistim, ki želijo "prispevati k sposobnosti naroda, da se upre v negotovem okolju", navaja tiskovna agencija Reuters.

Udeleženci, ki se lahko prijavijo za služenje v kopenskih silah, letalskih silah ali mornarici, bodo opravljali različne naloge – od pomoči med naravnimi nesrečami do boja proti terorizmu. Usposabljali se bodo za različna delovna mesta, od upravljavcev dronov do kuharjev, mehanikov, električarjev in članov zdravstvenega osebja.

Po končanem programu se bodo udeleženci lahko vključili nazaj v civilno življenje, ob tem postali rezervisti, ali pa ostali v oboroženih silah, kar po navedbah obrambne ministrice Catherine Vautrin odraža "dolgoročni razvoj vojske proti hibridnemu modelu".

Program bo Francijo letos stal približno 150 milijonov evrov, med letoma 2026 in 2030 pa nadaljnjih 2,3 milijarde evrov, je dodala. Francija je obvezno služenje vojaškega roka po koncu hladne vojne odpravila leta 1996. Francoska vojska trenutno šteje približno 200 tisoč vojakov, podpira pa jo še približno 47 tisoč rezervistov.