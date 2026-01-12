Odziv Gibanja Svoboda na izjavo Janeza Janše #vŽivo

Poslanka Gibanja Svoboda Tereza Novak se bo v izjavi za medije, ki je načrtovana ob 10.30 uri, odzvala na besede predsednika SDS Janeza Janše o financiranju nevladnih organizacij. Na Siol.net izjavo poslanke spremljamo v živo.

"Napoved, ki jo je objavil Janez Janša vidimo kot neposreden napad na demokracijo v Sloveniji, ker nevladne organizacije v Sloveniji predstavljajo temelj demokratične ureditve. Nenazadnje imamo kar nekaj členov v slovenski ustavi, ki dovoljujejo združevanje in svobodo govora, kar pomeni tudi kritiko oblasti, če je to potrebno. Kot smo že navajeni, Janša za utišanje izkorišča oziroma navaja in izrablja ustavljanje financiranja," je v izjavi med drugim dejala poslanka. "To smo med drugim videli v prejšnji vladi s finančnim izčrpavanjem STA in drugih akterjev. Vse te napovedi, s katerimi zdaj poskuša v strahu pred kritičnimi glasovi, napoveduje njihovo ukinjanje z jemanjem finančnih sredstev."

"Prva stvar, ki jo bomo naredili, je zapiranje finančnih pipic nevladnikom," je na pogovornem večeru v Mengšu dejal predsednik SDS Janez Janša. Ob tem je del nevladnega sektorja označil kot politično paravojsko levice in dodal, da gre za ljudi, ki potem "kolesarijo cele dneve".

Več o izjavi Janeza Janše glede financiranja NVO preberite spodaj:

Na njegovo izjavo se je že odzvala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, ki je poudarila da Inštitut ne prejema javnih sredstev, opozorila pa je tudi na vprašanje financiranja političnih strank. "Mislim, da se lahko potem Janez Janša kar samoukine. Zato ker vemo, da že leta mreža okoli njegove stranke in strankarski aparat dobivata milijone z Madžarske, ki so nepojasnjeni. Žal mi teh milijonov nismo videli. Inštitut 8. marec konkretno ne prejema davkoplačevalskega denarja," je dejala v izjavi za 24ur.