Avtor:
R. K.

Torek,
13. 1. 2026,
9.13

Osveženo pred

21 minut

ARSO vremenska napoved vreme

Pred nami je vremenski preobrat #animacija

Danes bo precej topleje, saj se bodo dnevne temperature po vsej državi povzpele nad ničlo. V severni Sloveniji se bodo gibale od 1 do 5 stopinj, drugod od 5 do 10 stopinj Celzija. Podobne temperature lahko pričakujemo tudi v prihodnjih dneh, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Danes bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, mogoča bo kakšna kaplja dežja. Nekaj sonca bo predvsem v vzhodni in severni Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, zaradi česar bo precej topleje. Najvišje dnevne temperature bodo v severni Sloveniji od 1 do 5, drugod od 5 do 10 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu. 

Do konca tedna bo oblačno

Jutri se bo nadaljevalo podobno vreme. V zahodni in osrednji Sloveniji bo večinoma oblačno, občasno lahko rosi ali rahlo dežuje. Več jasnine bo v severnih in vzhodnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v severni Sloveniji od –6 do –2, najvišje dnevne od 7 do 12, v severnih krajih od 2 do 5 stopinj Celzija. 

V četrtek in petek bo večinoma oblačno. Več sonca bo na vzhodu, medtem ko bo na zahodu občasno rosilo ali rahlo deževalo.  Razmeroma toplo bo, pravijo na Arsu. 

