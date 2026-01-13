Pred nami je vremenski preobrat #animacija

Danes bo precej topleje, saj se bodo dnevne temperature po vsej državi povzpele nad ničlo. V severni Sloveniji se bodo gibale od 1 do 5 stopinj, drugod od 5 do 10 stopinj Celzija. Podobne temperature lahko pričakujemo tudi v prihodnjih dneh, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Danes bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, mogoča bo kakšna kaplja dežja. Nekaj sonca bo predvsem v vzhodni in severni Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, zaradi česar bo precej topleje. Najvišje dnevne temperature bodo v severni Sloveniji od 1 do 5, drugod od 5 do 10 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Dobro jutro, danes in jutri bo več oblačnosti na Primorskem in Notranjskem, proti severu in vzhodu pa bo nekaj sonca. Ponekod bo pihal jugozahodnik, topleje bo. pic.twitter.com/vdfQRAKq47 — ARSO vreme (@meteoSI) January 13, 2026

Do konca tedna bo oblačno

Jutri se bo nadaljevalo podobno vreme. V zahodni in osrednji Sloveniji bo večinoma oblačno, občasno lahko rosi ali rahlo dežuje. Več jasnine bo v severnih in vzhodnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v severni Sloveniji od –6 do –2, najvišje dnevne od 7 do 12, v severnih krajih od 2 do 5 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo večinoma oblačno. Več sonca bo na vzhodu, medtem ko bo na zahodu občasno rosilo ali rahlo deževalo. Razmeroma toplo bo, pravijo na Arsu.