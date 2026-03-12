Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Policija v primeru domnevne ugrabitve otroka v Divači ni ugotovila suma kaznivega dejanja

slovenska policija, policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Policisti v primeru domnevnega poskusa ugrabitve otroka v Divači niso ugotovili suma kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Koper. V medijih se je namreč pojavila informacija, da naj bi v torek neznanci poskušali ugrabiti otroka, ki naj bi pobegnil.

Kot so zapisali na PU Koper, so v torek zvečer prejeli prijavo suma storitve kaznivega dejanja poskusa ugrabitve otroka v Divači. Policisti in kriminalisti PU Koper so nemudoma začeli vsa preiskovalna dejanja. "Čeprav bodo danes nadaljevali razgovore, do zdaj niso ugotovili znakov kaznivega dejanja," so zapisali.

Časnik Dnevnik je namreč v sredo poročal, da naj bi trije zamaskirani neznanci v torek v Divači domnevno poskusili ugrabiti otroka in ga stlačiti v kombi, a je četrtošolcu po navedbah portala časnika uspelo pobegniti.

slovenska policija, policija, policijsko vozilo
Novice V Divači naj bi skušali ugrabiti otroka. Kaj so ugotovili policisti?
otrok policija ugrabitev Divača
