Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
14.06

Osveženo pred

43 minut

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 14.06

Prihaja pomladno vreme: jutra bodo meglena, dnevi pa topli in sončni

A. P. K.

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte | Višje temperature prebujajo naravo, zato je ob morebitnih hladnejših vremenskih epizodah mogoč pojav pozebe. | Foto Shutterstock

Višje temperature prebujajo naravo, zato je ob morebitnih hladnejših vremenskih epizodah mogoč pojav pozebe.

Foto: Shutterstock

Obdobje suhega in sončnega vremena bo pri nas za kratek čas zmotilo višinsko jedro hladnega zraka, ki nam bo v prvi polovici tega tedna prineslo nekaj več oblačnosti. Te bo največ danes predvsem v zahodni in južni Sloveniji, kjer se bodo pojavile manjše krajevne padavine, deloma plohe. Najvišja dnevna temperatura bo od 10 do 16 stopinj Celzija.

Zadnji teden je v naše kraje že prinesel toplejše vreme, zato včerajšnji začetek meteorološke pomladi ni prinesel večje spremembe. Po napovedih vremenoslovcev se bo tudi v prihodnjih dneh večinoma nadaljevalo suho vreme z nadpovprečnimi temperaturami, ki prebujajo naravo iz zimskega spanca.

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo

"Vreme se je začelo pomladno obnašati že ta teden, zato s prihodom prihodnjega tedna ne bo nobene večje spremembe," je za STA v nedeljo povedal Andrej Velkavrh z agencije za okolje (Arso).

Jutri bo v vzhodnih krajih sončno, zjutraj bo tam lahko nekaj megle. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. Popoldne bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti s kakšno ploho. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 13 do 18, na severozahodu okoli 11 stopinj Celzija, so zapisali na spletnih straneh Arsa. "Temperature bodo podobne kot v prejšnjih dneh, torej nadpovprečne, in do konca tedna ni videti kakšne večje spremembe," je dodal vremenoslovec Velkavrh.

"Dlje časa trajajoče hladno vreme je zelo malo verjetno"

Za zdaj kaže, da se je zima poslovila, a po Velkavrhovih besedah ni nenavadno, da so še marca in aprila v Sloveniji posamezni prodori hladnejšega zraka. "Kakšno dlje časa trajajoče hladno vreme pa je zelo malo verjetno," je pojasnil.

Višje temperature prebujajo naravo

Ker se narava ob višjih temperaturah že prebuja, je ob morebitnih hladnejših vremenskih epizodah mogoč pojav pozebe. "Marca ali aprila hladen prodor ni redka stvar, in če se bodo rastline začele prehitro razvijati, je lahko težava. V zadnjih desetih letih so bile ravno zaradi prezgodnjega toplega vremena spomladi kar pogoste pozebe," je povedal Velkavrh.

Letošnji januar običajno hladen

Kot kažejo doslej zbrani podatki Arsa, je bil letošnji januar običajno hladen. Padavin je bilo več kot običajno, število sončnih ur pa podpovprečno. Za februar še ni zbranih vseh podatkov.

Meteorološka pomlad se je začela 1. marca in traja do konca maja. Koledarska pomlad traja od enakonočja 21. marca do poletnega solsticija 21. junija.

Kakšno vreme lahko pričakujemo v prihodnjih dneh?

V sredo bo še spremenljivo do pretežno oblačno, z jutranjo meglo po nižinah in tudi ob morju. Čez dan bodo mogoče krajevne plohe, proti večeru pa se bo od zahoda postopno zjasnilo.

Arso poroča, da bo od četrtka prevladovalo pretežno jasno vreme. Po nižinah in ob morju bo zjutraj megleno.

