Trenčkoti so nepogrešljiv kos vsake garderobe. Nosimo jih lahko tako jeseni kot spomladi in tudi letos ne bo nič drugače. V ospredju bodo eleganca, minimalizem in prečiščene linije. Letos bomo stremeli k brezčasnim krojem, kakovostnim materialom in umirjeni barvni paleti, ki omogoča preprosto kombiniranje ter ustvarja dovršen, samozavesten videz.

Elegantni trenčkoti

Minimalizmu in eleganci to sezono ne bomo mogli ubežati, saj moda trenutno sledi estetiki Carolyn Bessette Kennedy, znani po prečiščenih silhuetah, nevtralnih tonih in brezčasni dovršenosti. Tudi nekoliko bolj elegantni in strukturirani trenčkoti so bili del njene garderobe, zato letos posegamo po modelih z lepim padcem, poudarjenim pasom in minimalističnimi detajli, ki delujejo umirjeno in elegantno.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Trenčkoti v obliki ponča

Trenčkoti v obliki ponča oziroma ogrinjala so zelo v trendu, saj vsak videz naredijo prefinjen in ga povzdignejo še na višjo raven. Zaradi širšega kroja delujejo lahkotno in elegantno, hkrati pa ustvarijo občutek premišljenega plastenja, ki tudi povsem osnovno kombinacijo spremeni v dovršen stajling.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Trenčkoti z visokim ovratnikom

Ta trend smo videvali že pozimi in očitno ostaja z nami še nekaj časa, saj so trenčkoti z visokim ovratnikom, ki ga lahko zapremo z gumbi, letos zelo priljubljeni. Tak kroj deluje sodobno in urbano, obenem pa poudari linijo vratu ter ustvari bolj strukturiran in samozavesten videz.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Črni trenčkoti

Bež barva je vsekakor zaznamovala trenčkote in ostaja klasika, vendar so letos priljubljeni tudi črni modeli, ki ohranjajo minimalistično estetiko. Črni trenčkoti delujejo elegantno, odločno in sodobno, zato so odlična izbira za bolj prefinjene dnevne ali večerne kombinacije.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Preberite še: