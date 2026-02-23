Neverjeten temperaturni obrat: ogrelo se bo do skoraj 20 stopinj Celzija

Zadnji teden meteorološke zime bo, kot kaže, prinesel precej več sonca in nadpovprečno visoke temperature za ta čas, napovedujejo na agenciji za okolje. Nad južno Evropo se namreč krepi območje visokega zračnega tlaka, ki bo nad našimi kraji vztrajalo še vsaj do konca tega tedna. To pomeni, da večjih sprememb vremena v tem tednu ni pričakovati.

Danes popoldne bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, nekoliko bolj oblačno pa bo v vzhodnih krajih. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija, še napovedujejo na agenciji.

Jutri bo pretežno oblačno in povečini suho, zjutraj bo ponekod po nižinah lahko malo megle. Popoldne se bodo oblaki v vzhodnih krajih začeli trgati. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 5, najvišje dnevne od 8 do 14 stopinj Celzija.

Pomlad se že prebuja. Foto: Siol.net

Kje bo najtopleje?

Od srede pa je pričakovati sončne in tople dneve z jutranjo meglo po nižinah. Ob takšnem tipu vremena bo velik dnevni temperaturni hod, najnižje jutranje temperature bodo okoli nič stopinj Celzija, najvišje dnevne pa med 15 in 19 stopinj Celzija.

Najtopleje bo predvidoma v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, po trenutnih izračunih bi lahko v četrtek in petek v najtoplejših krajih na vzhodu Slovenije le kakšna stopinja zmanjkala do prve letošnje dvajsetice, medtem ko bo na Primorskem zaradi vpliva hladnega morja nekoliko hladneje. Tam bo tudi nekaj več megle in nizke oblačnosti.