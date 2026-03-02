Zimsko obdobje se počasi končuje, prispela je že meteorološka pomlad, ki za vrtnarske zanesenjake prinaša tudi delo na vrtu. Ker mnogi s pripravo ne odlašajo, z deli začnejo že konec februarja oz. v začetku marca. Katerih deset opravil je treba opraviti še pred začetkom vrtne sezone, si lahko preberete v spodnjem članku.

Med prvih deset opravil, ki jih moramo na vrtu opraviti najprej, sodijo čiščenje vrta, obrezovanje drevja in grmovnic, rahljanje in gnojenje tal s kompostom, priprava gredic ter setev prvih vrtnin, ki prenesejo nizke temperature. Prav tako je zelo pomembno odstraniti stare ostanke rastlin, urediti trato (jo pregrabiti, prezračiti), pregledati orodje in pripraviti rastlinjak ter posaditi spomladanske čebulnice.

Čiščenje vrta: Bistven in pomemben korak je spomladansko čiščenje vrta. Odstranite odmrle dele rastlin, veje in ostanke listja, ki so ostali čez zimo. Z vrta oz. gredic odstranite tudi morebiten plevel, prav tako odstranite vse, kar ni preživelo zmrzali.

Pomlad je pravi čas za obrezovanje večine sadnega drevja. Foto: Shutterstock

Obrezovanje sadnega drevja in grmovnic: Preden začnejo poganjati, obrežite sadno drevje in jagodičevje, da spodbudite rast in rodnost. Pomladni čas je za to najprimernejši. Z dreves boste odstranili stare veje in povečali rodnost. Največ pozornosti namenite jablanam, hruškam, slivam, breskvam in marelicam. Nasprotno pa višnje in češnje obrezujemo po obiranju sadov. Pomlad je primerna tudi za sajenje nekaterih dreves in grmovnic – na primer nektarin, malin, marelic, iglavcev in nekaterih okrasnih listavcev.

Foto: Shutterstock

Priprava tal (rahljanje): Ko se zemlja osuši in ni več zmrznjena, jo prekopljite in prerahljajte z motiko. Preverite kakovost tal in tla po potrebi prilagodite. Če ste čez zimo že zaščitili tla vrta oz. gredic z naravno zastirko, je zemljo treba obdelati le do globine 10 do 20 centimetrov. Tako je zemlja dovolj pripravljena. Če pa gredic niste zaščitili in ste jih pustili nepokrite, je zdaj pravi čas, da z lopatko prezračite zemljo in odstranite plevel iz korenin. Zemljo pograbite na približno 30 centimetrov, svetujejo strokovnjaki.

Spomladansko gnojenje gredic: Zemlji dodajte kompost ali uležan hlevski gnoj za izboljšanje strukture tal, a se izogibajte prevelikim količinam domačega komposta, če to ni potrebno. Ko zmešate zemljo s kompostom ali gnojili, ji izboljšate strukturo in dolgoživost. Pustite jo počivati ​​približno tri tedne, preden se lotite nadaljevanja.

Gnojilo je bistveni del vrta, zato ga uporabljajte redno, dvakrat do trikrat letno, da imajo rastline oz. vrtnine dovolj hranil. Pravi čas za to je ravno spomladi, ko začne vse rasti. Najpogosteje se uporabljajo gnojila, bogata z dušikom, fosforjem in kalijem.

Setev prvih vrtnin na prosto: Naslednji korak po ureditvi zemlje sta sajenje in setev rastlin. Najprej posejte vrtnine, ki prenesejo nižje temperature (bob, grah, špinača, solata, redkvica), ko temperatura tal doseže vsaj pet stopinj Celzija. Upoštevajte primeren čas za vsako rastlino in bodite pozorni na pravilno globino in razmik med rastlinami. V marcu postopoma prihaja čas za presaditev sadik paprike, brokolija, paradižnika in melon. Na prelomu marca in aprila se lahko lotite sajenja redkvic, korenja, peteršilja, čebule, česna in drugih vrtnin. Aprila lahko na gredice posejemo skoraj vse vrste zelenjave in zelišč. Več o tem bomo pisali v prihajajočih člankih.

Nega in priprava trate: Pograbite trato, odstranite mah in zrahljajte tla, da trava zadiha. Primeren čas za to je, ko se zemlja odtaja in je dovolj suha. Če se je katera od bolezni razširila po trati (npr. snežna plesen) ali pa se je trata ponekod razredčila, jo na teh mestih izpulite in posejte novo. Dodate lahko substrat za trato, ki bo izboljšal kakovost tal. Strokovnjaki svetujejo, da je pri tratah, starejših od treh let, dobro začeti z vertikulacijo, da jo prezračimo. Trate prav tako ne pozabite pognojiti.

Pregrabite trato, da lahko ta zadiha, in odstranite odmrlo travo. Foto: Shutterstock

Sajenje spomladanskih čebulnic in trajnic: Posadite trajnice in okrasne čebulnice, ki bodo cvetele kasneje.

Pregled in čiščenje vrtnega orodja in pohištva: Naostrite rezila, očistite in podmažite vrtno orodje. Preverite, v kakšnem stanju je vrtno pohištvo in se lotite popravila ali pa nanosa zaščitne barve oziroma laka, če je to potrebno.

Naostrite rezila, očistite in podmažite vrtno orodje. Foto: Shutterstock

Priprava rastlinjaka/tople grede: Očistite stekla in pripravite gredice za zgodnjo setev pod pokrovom.

Zaščita pred spomladansko pozebo: Pripravite kopreno za prekrivanje občutljivih rastlin ob nenadnih ohladitvah.