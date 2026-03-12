Ozadje Vingegaardovega modnega eksperimenta: hlače so bile pripravljene na trganje #video

Potem ko je danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard v sredo, na četrti etapi dirke Pariz–Nica, v cilj pripeljal s kolesarskimi hlačami, oblečenimi kar čez dres, so se številni ob tem prizoru nasmihali. Nenavadna izbira pa se je v mizernem vremenu izkazala za zelo učinkovito in celo zmagovito. Kaj se skriva v ozadju?

A unique look for Jonas at Paris-Nice 😅



Stage 4 at Paris-Nice was so full-on that Jonas Vingegaard hasn't had a chance to take off his extra thermal bibs 😮



📸 Getty Images

____________

🇫🇷 #ParisNice pic.twitter.com/slhAGRagh9 — Velon CC (@VelonCC) March 11, 2026

Četrta etapa prestižne francoske dirke je poleg zahtevnih razmer in padca ter posledičnega odstopa enega od glavnih favoritov, Juana Ayusa, ponudila tudi nepričakovan modni trenutek. Jonas Vingegaard je etapo dobil, prevzel skupno vodstvo in oblekel rumeno majico vodilnega, ob tem pa je pozornost pritegnil z nekoliko nenavadno kolesarsko opravo.

Danec je čez običajno opravo oblekel še dodaten par kolesarskih hlač. Pomembno vlogo pri ideji in izvedbi je odigral njegov belgijski sotekmovalec Victor Campenaerts, ki je – kot so zapisali pri belgijski Sporzi – prevzel celo vlogo nekakšnega krojača.

Vingegaard se je želel pred dežjem in mrazom zaščititi z dodatno plastjo oblačil, zato je dolge zimske hlače oblekel kar čez dres in običajne kolesarske hlače. Ideja pa je imela tudi praktičen načrt. Campenaerts je izrezal sredino hlač, kjer je vložek iz pene, Vingegaard pa je nekoliko razrahljal šive.

Foto: Guliverimage

Načrt: Hlače bi strgal in slekel kar med vožnjo

"Victorja sem prosil, naj zrahlja vložek, nekaj zarez pa sem naredil še sam. Načrt je bil, da bi hlače med dirko preprosto strgal in jih slekel," je razložil Vingegaard.

A to se ni zgodilo. Silovit tempo na čelu skupine favoritov, ki so ga narekovali kolesarji Red Bull – BORA – hansgrohe namreč ni dopuščal nobenega manevra z garderobo, zato je Danec dodatno plast obdržal vse do cilja.

"Jonasove hlače so bile napol prerezane, da bi jih lahko sotekmovalec med dirko strgal in snel. A ko bi jih moral sleči, ob njem ni bilo več nobenega sotekmovalca. Videti je bilo sicer nekoliko nenavadno, a najpomembneje je bilo, da mu je bilo toplo," je okoliščine nenavadne modne izbire pokomentiral Vismin športni direktor Marc Reef.

Vingegaard se je po etapi pošalil, da hlač ne namerava zavreči, saj jih bo morda že kmalu spet potreboval. V soboto, ko bo na sporedu gorska etapa proti Auronu, se ponovno obeta zelo slabo vreme, napovedujejo celo sneg. Vingegaard je ob tem hudomušno pripomnil, da je s svojo nenavadno potezo morda postal celo nov postavljavec trendov v kolesarski karavani.

Preberite še: