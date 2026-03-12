Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v danes objavljenem pogovoru za spletni medij Politico in nemški časnik Die Welt ameriškega predsednika Donalda Trumpa pozval, naj okrepi pritisk na Rusijo in preneha pritiskati nanj z zahtevo, da Ukrajina pristane na sporazum za končanje vojne.

Pomembnejše novice dneva:



11.00 Zelenski v intervjuju pozval Trumpa h krepitvi pritiska na Rusijo

11.00 Zelenski v intervjuju pozval Trumpa h krepitvi pritiska na Rusijo

Zelenski je v intervjuju poudaril, da so Ukrajinci sicer utrujeni od vojne, a da je njihova morala še vedno visoka. Zagotovil je, da niso pripravljeni sprejeti ruskih ultimatov o predaji ozemlja na vzhodu države.

Trump je nedavno vnovič izrazil razočaranje nad Zelenskim. Za Politico je dejal, da mora ukrajinski predsednik "pritisniti na plin" in skleniti sporazum. Ob tem je namignil, da bolj verjame v pripravljenost ruskega predsednika Vladimirja Putina na pogajanja o premirju kot v pripravljenost Zelenskega.

Zelenski je v intervjuju tudi pozval evropske voditelje, naj pripravijo načrt B za zagotovitev dolgoročnega financiranja Ukrajine in najdejo način, kako obiti madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki zadržuje obljubljeno posojilo EU v višini 90 milijard evrov. Predsednik Ukrajine je zaradi blokade posojila prejšnji teden zagrozil, da bi lahko "vojski dal naslov odgovorne osebe, da bi se ta z njim pogovorila", pri čemer je mislil Orbana. Na vprašanje Politica, ali je šel s to izjavo predaleč, je odgovoril, da ne verjame, da je "diplomatska tišina" zelo koristna, ko gre za odnose z vodjo madžarske vlade.

Zelenski se bo v okviru prizadevanj za utrditev evropske podpore Ukrajini in povečanje pritiska na Moskvo v petek v Parizu sešel s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Po napovedih Elizejske palače se bosta voditelja v pogovoru osredotočila na povečanje pritiska na Rusijo s sankcijami proti njeni floti v senci in na prizadevanja za končanje vojne. V prihodnjih dneh naj bi nato Zelenski obiskal še Španijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.