Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
11.05

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Evropska unija pomoč intervju pogajanja ZDA Rusija Ukrajina

Četrtek, 12. 3. 2026, 11.05

7 minut

Vojna v Ukrajini

Zelenski v intervjuju pozval Trumpa h krepitvi pritiska na Rusijo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Volodimir Zelenski | "Rusiji ne zaupamo, vendar mislim in verjamem, da Američani resnično želijo končati to vojno. Upam, da nam bodo pomagali, vendar potrebujemo več pritiska na Rusijo, ne name," je povedal Zelenski. | Foto Reuters

"Rusiji ne zaupamo, vendar mislim in verjamem, da Američani resnično želijo končati to vojno. Upam, da nam bodo pomagali, vendar potrebujemo več pritiska na Rusijo, ne name," je povedal Zelenski.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v danes objavljenem pogovoru za spletni medij Politico in nemški časnik Die Welt ameriškega predsednika Donalda Trumpa pozval, naj okrepi pritisk na Rusijo in preneha pritiskati nanj z zahtevo, da Ukrajina pristane na sporazum za končanje vojne.

Pomembnejše novice dneva:

11.00 Zelenski v intervjuju pozval Trumpa h krepitvi pritiska na Rusijo

11.00 Zelenski v intervjuju pozval Trumpa h krepitvi pritiska na Rusijo

Zelenski je v intervjuju poudaril, da so Ukrajinci sicer utrujeni od vojne, a da je njihova morala še vedno visoka. Zagotovil je, da niso pripravljeni sprejeti ruskih ultimatov o predaji ozemlja na vzhodu države.

Trump je nedavno vnovič izrazil razočaranje nad Zelenskim. Za Politico je dejal, da mora ukrajinski predsednik "pritisniti na plin" in skleniti sporazum. Ob tem je namignil, da bolj verjame v pripravljenost ruskega predsednika Vladimirja Putina na pogajanja o premirju kot v pripravljenost Zelenskega.

Zelenski je v intervjuju tudi pozval evropske voditelje, naj pripravijo načrt B za zagotovitev dolgoročnega financiranja Ukrajine in najdejo način, kako obiti madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki zadržuje obljubljeno posojilo EU v višini 90 milijard evrov. Predsednik Ukrajine je zaradi blokade posojila prejšnji teden zagrozil, da bi lahko "vojski dal naslov odgovorne osebe, da bi se ta z njim pogovorila", pri čemer je mislil Orbana. Na vprašanje Politica, ali je šel s to izjavo predaleč, je odgovoril, da ne verjame, da je "diplomatska tišina" zelo koristna, ko gre za odnose z vodjo madžarske vlade.

Zelenski se bo v okviru prizadevanj za utrditev evropske podpore Ukrajini in povečanje pritiska na Moskvo v petek v Parizu sešel s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Po napovedih Elizejske palače se bosta voditelja v pogovoru osredotočila na povečanje pritiska na Rusijo s sankcijami proti njeni floti v senci in na prizadevanja za končanje vojne. V prihodnjih dneh naj bi nato Zelenski obiskal še Španijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

napad na tovarno
Novice Uspešna vojaška operacija: ruska tovarna v plamenih #video
Dron, Droni, Ukrajina, vojna v Ukrajini, Brezpilotni letalnik
Novice Vojna v Iranu: Ukrajina pošilja specialce
Evropska unija pomoč intervju pogajanja ZDA Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.