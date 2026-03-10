Po več stabilnih dneh povsem druga vremenska slika

Še enajst dni nas loči od koledarske pomladi, z nadpovprečnimi temperaturami v preteklih dneh pa se je narava že dobro začela prebujati iz zimskega spanca. Po več sončnih in suhih dneh vremenoslovci že za danes napovedujejo krajevne padavine. Podobno bo tudi v sredo, ko se bodo padavine popoldne širile nad osrednjo Slovenijo. Bo pa ostalo toplo, termometri se bodo čez dan dvignili do 18 stopinj Celzija.

V vzhodni Sloveniji bo torek sončen in suh. Na zahodu bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo manjše krajevne padavine. V krajih zahodno in južno od nas bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Vzhodneje bo delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, so sporočili iz agencije za okolje (Arso).

V sredo bo v zahodnih krajih pretežno oblačno s krajevnimi plohami, ki se bodo popoldne širile nad osrednjo Slovenijo. Sončno in suho bo v severovzhodnih krajih. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 10 do 15, na vzhodu do 18 stopinj Celzija. V sredo bodo krajevne padavine v krajih zahodno in južno od nas nekoliko pogostejše. Vzhodneje in severneje bo še precej sončno in večinoma suho. Še bo pihal jugozahodnik.

V torek in sredo bo vremenski vpliv na počutje večinoma ugoden.

Pred 50 leti v Sloveniji debela snežna odeja

"Mineva 50 let, ko je večji del Slovenije zajelo nenavadno obilno sneženje, ki ponekod celo presega vse, kar smo ponekod izkusili v zadnjih treh desetletjih," so se še spomnili pri agenciji in pripravili podatke o tem, kako hladno je bilo in kako debela je bila snežna odeja.

8. marec 1976 so si zapomnili po zelo mrzlem jutru, v kopni Ljubljani je bilo za Bežigradom zjutraj do –8,5 stopinje Celzija, ponekod pa tudi pod –20 stopinj Celzija. "Kar je sledilo, se je zapisalo v zgodovino," saj je Slovenijo od juga zajelo sneženje. Hitro se je okrepilo in trajalo 36 ur, vse do noči na 10. marec.

V tem času je v večjem delu države zapadlo od 30 do 80 centimetrov snega, na Notranjskem in Kočevskem pa tudi več kot en meter. Ponekod v osrednjem in južnem delu Slovenije tako debele snežne odeje kot 10. marca 1976 po januarju 1987 nismo več beležili. Še več, podatki za Babno Polje in Logatec kažejo celo, da v vseh zadnjih 50 letih snežna odeja nikoli ni bila več tako debela kot 10. marca 1976.

Podrobnosti lahko preverite tukaj:

Pri Ponikvi že vzcvetele velikonočnice, izkopavanje in trganje je kaznivo

V Boletini pri Ponikvi na območju Šentjurja so v teh dneh zacvetele zaščitene velikonočnice. V prihodnjih treh tednih bo na tamkajšnjem rastišču v vijoličastih odtenkih cvetelo več sto primerkov te zelo redke in ogrožene rastline, so zapisali v Turistično-informativnem centru Šentjur. Lani je v Boletini po podatkih turističnega centra cvetelo 974 velikonočnic. Za ohranjanje te zaščitene rastline postavljajo ograde, označujejo poti za obiskovalce ter skrbijo za red na območju rastišča, pa so sporočili iz STA.

Velikonočnica, ki pri nas raste tudi na območju Boča pri Rogaški Slatini, je v Sloveniji zavarovana in uvrščena na rdeči seznam ogroženih rastlinskih vrst, zato je njeno trganje ali izkopavanje kaznivo. Rastišče v Boletini je Občina Šentjur pred leti zaščitila z odlokom in ga uredila v okviru projekta Life.

Gre za stepsko rastlino, ki uspeva na sončnih, kamnitih in suhih traviščih ter cveti zgodaj spomladi, ponavadi okoli velike noči, po kateri je dobila tudi ime. Cvet sestavlja šest vijoličastih listov, rastlino pa oprašujejo čebele in čmrlji. Foto: Turistično-olepševalno društvo Ponikva

Plohe še v četrtek, konec tedna pa suho

V četrtek bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe.

V petek kaže na suho vreme. Sprva bo še precej oblačnosti, čez dan pa se bo jasnilo. Še bo razmeroma toplo.

Cvetni prah že obremenjuje posameznike

V prihodnjih dneh bodo vremenske razmere ugodne za visoke obremenitve s cvetnim prahom. "Najvišje obremenitve z jelšo so za nami, še vedno pa so možne visoke obremenitve. Grmi leske na senčnih in višjih legah lahko še sproščajo cvetni prah, vendar se količina cvetnega prahu v splošnem zmanjšuje," so še opozorili na agenciji, kjer so podatke pripravili skupaj z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Alergiki, preobčutljivi na cvetni prah breze, lahko razvijejo simptome alergijske bolezni že v tem obdobju zaradi navzkrižnih reakcij z lesko in jelšo. Razvoj cvetov breze napreduje, v ugodnih vremenskih razmerah pričakujemo prva zrna v začetku druge polovice marca.

V severovzhodni Sloveniji že poteka sezona jesena, tu bo obremenitev srednje visoka do visoka. Drugod so obremenitve še vedno nizke in se bodo postopoma povečevale. Cveti nizkoalergena tisa, obremenitve bodo visoke. V zraku je prisoten tudi cvetni prah drugih nizkoalergenih vrst, kot so brest, topol, javor in vrba.

V primorju je glavni alergen cvetni prah cipres, obremenitev bo visoka. V zraku se bodo pojavljala zrna leske in jelše, obremenitev bo odvisna od prenosa iz zaledja. Prisoten bo cvetni prah jesena, topola, bresta, javorja in vrbe.

Pomlad prinaša tudi sitnosti za tiste, ki so preobčutljivi in jim cvetni prah lahko sproži alergijsko reakcijo. Foto: Shutterstock