Avtorji:
M. T., STA

Četrtek,
1. 1. 2026,
17.51

Četrtek, 1. 1. 2026, 17.51

policijski trak | 51-letnik je vozil po cesti iz smeri naselja Pesnica v smeri Maribora, kjer je v neposredni bližini krožnega križišča zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zavil na nasprotno smerno vozišče in trčil v varnostno ograjo. To je prebil ter obstal na strehi v reki Pesnica. Voznik je bil v vozilu sam. | Foto STA

51-letnik je vozil po cesti iz smeri naselja Pesnica v smeri Maribora, kjer je v neposredni bližini krožnega križišča zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zavil na nasprotno smerno vozišče in trčil v varnostno ograjo. To je prebil ter obstal na strehi v reki Pesnica. Voznik je bil v vozilu sam.

Foto: STA

V Pesnici se je danes zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 51-letnik voznik osebnega avtomobila. Po do sedaj zbranih podatkih je vozilo prebilo varnostno ograjo in zapeljalo v reko Pesnica, v njem pa je bil le voznik, ki je izgubil življenje, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Mariborski operativno komunikacijski center je bil o vozilu v jarku obveščen nekaj minut po 13.30. Policisti so območje dogodka zavarovali, gasilci pa so voznika odstranili z vozila. Na kraju so tudi reševalci in zdravnik.

Policisti so doslej ugotovili, da je 51-letnik vozil po cesti iz smeri naselja Pesnica v smeri Maribora, kjer je v neposredni bližini krožnega križišča zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zavil na nasprotno smerno vozišče in trčil v varnostno ograjo. To je prebil ter obstal na strehi v reki Pesnica. Voznik je bil v vozilu sam.

Dodali so, da bodo o vseh zbranih obvestilih in o izsledkih ogleda kraja prometne nesreče obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

