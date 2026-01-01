V Bielefeldu na zahodu Nemčije sta na silvestrovo zaradi uporabe doma izdelane pirotehnike umrla dva 18-letnika, je po poročanju tujih tiskovnih agencij v sredo zvečer sporočila policija.

Najstnika sta po navedbah policije v dveh ločenih incidentih na različnih krajih sprožila pirotehnične naprave, ki sta jih izdelala sama. Pri tem sta utrpela smrtne poškodbe.

Po navedbah oblasti v nobenem od primerov zaenkrat ni bilo ugotovljenih znakov posredovanja tretje osebe. Tožilstvo je o okoliščinah obeh incidentov uvedlo preiskavo.

Iz Nemčije poročajo tudi o več poškodbah s pirotehniko na silvestrovo. Na berlinski kliniki so tako sprejeli več kot 30 poškodovanih, nekaterim od njih so morali amputirati prste ali dele roke. Med pogostimi so bile tudi opekline ter poškodbe obraza in oči.

V Berlinu je bilo poškodovanih tudi najmanj 24 od skupno več kot 4300 policistov, ki so na najdaljšo noč v letu skrbeli za varnost v nemški prestolnici. V Hamburgu pa je bilo po podatkih lokalne policije med nočnimi intervencijami poškodovanih deset policistov.