Ameriška obalna straža je v Atlantskem oceanu opustila večdnevno zasledovanje tankerja Bella 1, ki naj bi pripadal tako imenovani venezuelski senčni floti, s katerim se Venezuela ogiba sankcijam za izvoz nafte. Razlog za to je bila ruska zastava, ki se je pojavila na trupu ladje, za časnik The Wall Street Journal trdi več ameriških uradnikov.

Ameriška obalna straža je tanker Bella 1, ki je uradno v lasti turškega podjetja Louis Marine Shipholding Enterprises, v mednarodnih vodah v Atlantskem oceanu zasledovala zadnjih deset dni.

Pripadniki ameriških posebnih enot so bili po poročanju časnika The Wall Street Journal v tem času pripravljenosti, da se vkrcajo na tanker in prevzamejo nadzor nad plovilom - če bi bilo treba, tudi s silo.

Še ena iz senčne flote za izogibanje sankcijam

Razlog za to je prepričanje ZDA, da je tanker Bella 1 v resnici del tako imenovane venezuelske senčne flote, s katero se Venezuela izogiba sankcijam, ki ovirajo njen izvoz surove nafte. Tanker Bella 1 je sicer prav tako pod sankcijami ZDA, saj naj bi prevažal iransko nafto, s katero so bile posredno financirane teroristične organizacije in skrajne islamistične milice na Bližnjem vzhodu.

Ob začetku lova na Bella 1 so bile ameriške oblasti prepričane, da tanker pluje pod lažno zastavo, zato bi ga v skladu s konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu s sodnim nalogom lahko zasegle.

Tanker je uradno v lasti turškega podjetja Louis Marine Shipholding Enterprises. V preteklosti je plul pod zastavami najmanj štirih različnih držav. Foto: Shutterstock

Na tanker so narisali rusko zastavo

A med čakanjem na zeleno luč Bele hiše se je nekaj zgodilo. Na trupu ladje se je pojavila na hitro narisana ruska zastava, je za časnik The Wall Street Journal v sredo zatrdilo več virov.

ZDA so po navedbah medija zato opustile namero o zasegu tankerja oziroma prevzemu nadzora nad plovilom. Če bi bil ta namreč res uradno registriran kot ruska ladja, bi to lahko povzročilo dodatno veliko zaostritev (diplomatskih) odnosov med Rusijo in Združenimi državami Amerike. Ladja bi namreč uživala zaščito Rusije.

Izkazalo se je, da je ladja tako rekoč čez noč res postala ruska

Da tanker zdaj res pluje pod rusko zastavo, je danes potrdil ameriški časnik The New York Times. Kot so poročali, se je ladja dobesedno čez noč pojavila v ruskem registru ladij, dobila pa je tudi novo ime - zdaj ni več Bella 1, temveč Marinera.

Vnos v ruskem ladijskem registru, kjer je razvidno, da se je navedeno plovilo predhodno imenovalo BELLA 1, zdaj pa mu je ime MARINERA. Foto: Posnetek zaslona

Tanker je v preteklosti sicer plul tudi pod zastavami Paname, Liberije, države Palau in Marshallovih otokov.