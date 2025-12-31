Na policiji so seznanjeni z vložitvijo obtožnice zoper šest policistov zaradi več kaznivih dejanj v primeru smrti 37-letnika po policijskem posredovanju v Ljubljani decembra lani. "V zadevi potekajo notranjevarnostni postopki, končne ugotovitve pa so v veliki meri odvisne od preiskave tožilstva, ki še ni zaključena," so za STA sporočili s policije.

Moški je med policijskim postopkom izgubil zavest, tri dni kasneje je umrl v bolnišnic

Policija je 8. decembra lani posredovala v Čopovi ulici v Ljubljani. Zoper 37-letnika, ki se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, tri dni kasneje je umrl v bolnišnici. Zaradi tega bo zdaj na zatožno klop moralo sesti šest policistov.

Enemu policistu očitajo, da je povzročil kaznivo dejanje smrti iz malomarnosti

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je namreč 22. decembra na ljubljansko okrožno sodišče v tej zadevi vložilo neposredno obtožnico. Tožilec Primož Suknaič enemu policistu očita, da je s prisilnim ukrepom davljenja povzročil kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti, trem policistom in dvema policistkama pa kaznivo dejanje opustitve pomoči.

"Do pravnomočne sodne odločitve velja domneva nedolžnosti za vse vpletene policiste"

Na Generalni policijski upravi so z vložitvijo neposredne obtožnice seznanjeni. Kot so zapisali v odzivu za STA, v zadevi potekajo notranjevarnostni postopki, končne ugotovitve pa so v veliki meri odvisne od preiskave tožilstva, ki še ni zaključena. "Ob tem poudarjamo, da do pravnomočne sodne odločitve velja domneva nedolžnosti za vse vpletene policiste," so izpostavili.

Policija v celoti sodeluje s tožilstvom

Policija je po njihovih navedbah SDT odstopila vso razpoložljivo dokumentacijo in z njim v celoti sodeluje. "Morebitni nadaljnji ukrepi zoper policiste pa bodo sprejeti skladno z zakonodajo in internimi predpisi na podlagi ugotovitev pristojnih organov," so navedli v odzivu.

Kot so izpostavili, je minister za notranje zadeve generalnemu direktorju policije izdal usmeritve in obvezna navodila za dosledno spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin, dostojanstva in načela sorazmernosti pri izvajanju vseh policijskih nalog. Posebna pozornost je namenjena izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju policistov ter doslednemu zagotavljanju nudenja prve pomoči poškodovanim osebam, takoj ko okoliščine to dopuščajo, skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije ter predpisi s področja zdravstvenega varstva, so navedli na GPU.

Policija sprejela dodatne ukrepe

Ne glede na potek sodnih in drugih postopkov pa so na policiji tudi že sprejeli dodatne ukrepe, so dodali. V okviru vadbe praktičnega postopka s samoobrambo izvajajo usposabljanja s področja zagotavljanja in nudenja neodložljivih ukrepov prve pomoči, pri čemer se posebna pozornost namenja tudi prepoznavi nezavesti, srčnih zastojev, stanj vzdraženega delirija in drugih stanj oseb, ki glede na okoliščine lahko pomenijo povečano tveganje za smrt osebe v policijskem postopku. Vsa znanja in gradiva za izvajanje vadbe neodložljivih ukrepov prve pomoči, ki jih uporabljajo inštruktorji in izvajalci vadbe, so pripravljena v Službi za varnost in zdravje pri delu, Ambulanti medicine dela, ki jih tudi posodablja skladno s trenutnimi zdravstvenimi smernicami.

"Policija v celoti sodeluje s pristojnimi organi in ostaja zavezana zakonitemu, strokovnemu in sorazmernemu delovanju ter varovanju človekovega življenja in dostojanstva," so še poudarili na GPU.