A. P. K., STA

Po težki bolezni je umrla vnukinja Johna F. Kennedyja

Tatiana Schlossberg | "Naša lepa Tatiana je umrla danes zjutraj. Vedno bo ostala v naših srcih," je sporočilo družine na družbenih omrežjih objavil muzej leta 1963 ustreljenega predsednika ZDA. | Foto Guliverimage

"Naša lepa Tatiana je umrla danes zjutraj. Vedno bo ostala v naših srcih," je sporočilo družine na družbenih omrežjih objavil muzej leta 1963 ustreljenega predsednika ZDA.

Foto: Guliverimage

Za posledicami raka je v torek umrla 35-letna okoljska novinarka Tatiana Schlossberg, vnukinja nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja. Letos je bila večkrat zelo kritična do bratranca, zdravstvenega ministra ZDA Roberta F. Kennedyja mlajšega, poročajo ameriški mediji.

"Naša lepa Tatiana je umrla danes zjutraj. Vedno bo ostala v naših srcih," je sporočilo družine na družbenih omrežjih objavil muzej leta 1963 ustreljenega predsednika ZDA.

Diagnozo neozdravljive bolezni so ji postavili kmalu po rojstvu hčerke maja lani

Pri hčerki nekdanje veleposlanice Caroline Kennedy in oblikovalca Edwina Schlossberga so zdravniki postavili diagnozo neozdravljive levkemije kmalu zatem, ko je maja lani rodila hčerko.

Pretekli mesec objavila osebni esej

Schlossbergova je pisala o znanosti in podnebju za časopis The New York Times. Prejšnji mesec je v reviji The New Yorker objavila osebni esej, v katerem je podrobno opisala svojo diagnozo in vpliv na njeno življenje.

Tatiana Schlossberg
V eseju je združila osebna razmišljanja o družinski dediščini in smrtnosti z ostro kritiko zdravstvenega ministra zaradi spodbujanja skepticizma do cepiv in zmanjševanja vladne podpore za zdravstvene raziskave.

"Z bolniške postelje sem opazovala, kako je bil Bobby kljub logiki in zdravemu razumu potrjen na položaj, čeprav ni nikoli delal v medicini, javnem zdravstvu ali vladi," je napisala.

novinarka rak levkemija bolezen smrt vnukinja John F. Kennedy
