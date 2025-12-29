Umrl je slikar Vojko Gašperut - Gašper, znan po slikanju z usti

Umrl je slovenski slikar Vojko Gašperut - Gašper, ki je bil najbolj znan po svoji sposobnosti – slikanju z usti.

V starosti 76 let je umrl umetnik Vojko Gašperut - Gašper iz Cereja pri Sv. Antonu. Gašperut se je rodil 24. decembra 1949 v vasici Sedlo v Breginjskem kotu. Že v mladosti je pokazal zanimanje za risanje in slikanje. Leta 1960 se je z družino preselil v Koper, kjer je nadaljeval izpopolnjevanje svojega umetniškega izraza.

Maja 1967 je pri skoku v morje pri izolskem svetilniku doživel hudo poškodbo vratne hrbtenice, ki ga je za vedno prikovala na invalidski voziček. Zaradi poškodbe, ki ga je trajno zaznamovala in zaradi katere ni mogel uporabljati rok, se je odločil, da bo slikal s čopičem v ustih.

Nesreča mu ni vzela volje do življenja in ustvarjanja

Pri Društvu paraplegikov Istre in Krasa so zapisali, da je bil znan po svoji izjemni sposobnosti slikanja z usti, kar je bil rezultat nesreče, ki ga je prikovala na invalidski voziček, a mu ni vzela volje do življenja in ustvarjanja.

Večino njegovih del so navdihnili pokrajina, narava in lokalni motivi. Poseben poudarek je Gašperut dajal krajinam Primorske, tihožitjem, vedutam in atmosferam. Njegov slikarski opus zajema več sto del, gre predvsem za dela olja na platnu.

Gašperut je bil dolgoletni član in eden najvidnejših predstavnikov Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami (VDMFK), kjer je leta 1987 postal štipendist, nato pridruženi član in od leta 2004 polnopravni član.

Prejemnik številnih nagrad in priznanj

Slovenski umetnik je imel v karieri 140 samostojnih in več kot 350 skupinskih razstav v Sloveniji in po svetu – med drugim v Parizu (v galeriji Carrousel du Louvre), Strasbourgu (Evropski parlament), Dunaju, Madridu, Pragi, Budimpešti, Lizboni, Atenah, New Yorku in drugod, so zapisali na spletni strani ognjisce.si.

Gašperut je bil tudi večkrat nagrajeni umetnik in dobitnik priznanj – od nagrad na ex tempore razstavah do uradnih priznanj Občine Koper in drugih kulturnih institucij.

V župniji sv. Ane v Kopru so ob smrti umetnika zapisali: "Danes ponoči je v Izolski bolnici umrl g. Vojko Gašperut Gašper, veliki dobrotnik naše cerkve, duhovni oče, dobrotnik slovenske Cerkve in naroda, vzor obupanim in učitelj mladih. Njegove podobe krasijo letošnje jaslice."