K. M., STA

Sreda,
24. 12. 2025,
15.38

Osveženo pred

27 minut

Sreda, 24. 12. 2025, 15.38

27 minut

Padec nadstreška v Srbiji: sodišče zavrnilo obtožnico proti nekdanjemu ministru

Novi Sad | Srbijo so po nesreči, v kateri je umrlo 16 ljudi, še en človek pa je bil huje ranjen, zajeli množični protesti, na čelu katerih so študenti. | Foto X/@MiranPogacar

Srbijo so po nesreči, v kateri je umrlo 16 ljudi, še en človek pa je bil huje ranjen, zajeli množični protesti, na čelu katerih so študenti.

Foto: X/@MiranPogacar

Sodišče v Novem Sadu je zavrnilo obtožnico proti nekdanjemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću v zvezi s padcem nadstreška na novosadski železniški postaji. Tožilstvo mu je očitalo hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, a je sodišče presodilo, da ni dovolj dokazov. Postopek je ustavilo še za pet od 13 obtoženih, poročajo srbski mediji.

Državno tožilstvo v Novem Sadu je zaradi padca nadstreška septembra vložilo obtožnico proti Vesiću in nekdanji direktorici podjetja Infrastruktura železnice Srbije Jeleni Tanasković zaradi suma hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost. Poleg njiju je obtožilo še 11 oseb, med njimi nekdanjo pomočnico gradbenega ministra Anito Dimovski in nekdanjega generalnega direktorja podjetja Infrastruktura železnice Srbije Nebojšo Šurlana, med obtoženimi pa so tudi projektanti, izvajalci gradbenih del in nadzorniki.

Zavrnilo obtožnico, ker ni dovolj dokazov 

Višje sodišče v Novem Sadu je odločilo, da zavrne obtožnico proti Vesiću, Tanasković in Dimovski. Postopek je ustavilo tudi proti trem osumljencem, ki jim je tožilstvo očitalo hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost v zvezi z nepravilnim in nestrokovnim izvajanjem gradbenih del, danes piše srbski časnik Danas.

Sodišče je obtožnico proti njim po pisanju časnika zavrnilo, ker je ugotovilo, da ni dovolj dokazov za utemeljeni sum, da so storili očitana kazniva dejanja.

Obtožnico potrdilo za sedem od 13 obtoženih 

Obtožnico je potrdilo za preostalih sedem od skupno 13 obtoženih, ker naj bi obstajalo dovolj dokazov in razlogov za sum, da so ravnali v nasprotju s predpisi ter da se je zgodila opustitev pri izvajanju del, vzdrževanju objekta in nadzoru.

Srbijo so po nesreči, v kateri je umrlo 16 ljudi, še en človek pa je bil huje ranjen, zajeli množični protesti, na čelu katerih so študenti. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, protesti pa so prerasli tudi v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije ter omejevanja svobode medijev in vladavine prava v državi.

Železniška postaja Novi Sad
