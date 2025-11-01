V Novem Sadu se je danes ob 11.52, točno eno leto po padcu nadstreška na železniški postaji, več deset tisoč ljudi s 16-minutnim molkom spomnilo 16 smrtnih žrtev nesreče, ki je v Srbiji sprožila val protestov. Shod se bo nadaljeval do večera. Glede na uradne ocene se ga je udeležilo 39.000 ljudi, glede na ocene med organizatorji pa več kot 100.000.

Množica ljudi se je malo pred opoldnevom zbrala na osrednjem mestnem trgu. Nosili so črni venec z imeni umrlih, ki so jih pred začetkom molka tudi prebrali, poročajo tuje tiskovne agencije.

Spominski shod v Novem sadu bo trajal vse do večera, ko se bodo zbrani s še enim 16-minutnim molkom, ki se bo začel ob 19.52, znova spomnili preminulih. Pred tem se vrstijo številni govori, med drugim predvsem študentov, ki so od lanske nesreče gonilna sila protestnega gibanja.

Zbrane je med drugim nagovorila tudi mati enega od umrlih, ki zahteva, da nekdo za tragedijo odgovarja. Napovedala je gladovno stavko.

16 minut molka - tudi v Ljubljani

Na 16 lokacijah v Novem Sadu so se v spomin na preminule začeli zbirati že ob 10. uri. Številni so polagali rože in prižigali sveče na prizorišču tragedije izpred leta dni.

V Novi Sad je na tisoče študentov iz drugih srbskih mest prispelo že v petek zvečer. Iz Novega Pazarja so na pot krenili že 16. oktobra pod geslom 16 dni za 16 žrtev. V torek so prispeli v prestolnico, od tam pa so se skupaj z beograjskimi študenti odpravili proti Novemu Sadu. Študenti so na čelu dolge kolone nosili 16 vencev iz belega cvetja z imeni žrtev tragedije.

Shodi v spomin na žrtve tragedije potekajo tudi v številnih drugih srbskih in evropskih mestih, med drugim tudi v Ljubljani, kjer so se zbrani na Kongresnem trgu preminulim ravno tako poklonili 16 minut tišine. Po poročanju hrvaških medijev so v Zagrebu študenti Fakultete za politične vede in Filozofske fakultete organizirali spominski shod pred srbsko ambasado.

Po poročanju hrvaških medijev so v Zagrebu študenti Fakultete za politične vede in Filozofske fakultete organizirali spominski shod pred srbsko ambasado. O shodi med drugim poročajo še iz Barcelone, Rima, Berna in Münchna.

V Srbiji je sicer danes dan žalovanja, ki ga je razglasila srbska vlada, potem ko so novosadski občani in študenti javno zahtevali, da se ob obletnici nesreče zastave na vseh državnih institucijah in javnih ustanovah spustijo na pol droga.

Kos: Tragedija, ki spreminja Srbijo

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je na družbenem omrežju X danes zapisala, da tragedija, ki se je zgodila pred letom dni, spreminja Srbijo. "Množice je spodbudila, da zahtevajo odgovornost, svobodo izražanja in vključujočo demokracijo. To so iste vrednote, ki lahko Srbijo vodijo v EU," je še zapisala.

Vučić pozval k mirnemu shodu

K mirnim protestom je v petek v skupni izjavi pozvala delegacija EU v Srbiji skupaj z veleposlaništvi več držav. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je v četrtek zvečer protestnike pozval k mirnemu shodu, češ da sovraštvo in nasilje ne prinašata nič dobrega. V zadnjem letu so po njegovih besedah vsi delali napake, vključno z njim, za kar se je opravičil.

Vrh srbske politike na čelu s predsednikom Aleksandrom Vučićem je ob 11. uri sicer sodeloval pri spominski slovesnosti v Beogradu v cerkvi svetega Save, ki jo je vodil patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfirije.

Val protestov

Novosadska tragedija je sprožila študentske proteste in zasedbe univerz po državi, ki trajajo že skoraj eno leto. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Študenti od spomladi zahtevajo tudi predčasne volitve.

Za tragedijo doslej še nihče ni kazensko odgovarjal, oblasti s predsednikom Vučićem na čelu pa namesto krivcev za nesrečo preganjajo protestnike, medtem ko proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države.