Avtor:
STA

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
10.18

Osveženo pred

53 minut

šah

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 10.18

53 minut

Vračajo se Rusi in Belorusi

Avtor:
STA

Šah | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Generalna skupščina Mednarodne šahovske zveze (Fide) je v spletnem glasovanju s tesno večino izglasovala vrnitev vseh ekip Rusije in Belorusije na mednarodna tekmovanja. S tem v celoti obnavlja vse pravice vključno z uporabo nacionalnih simbolov pri mladih igralcih v skladu s priporočili Mednarodnega olimpijskega komiteja (Moka), je sporočil Fide.

Svet Fideja bo po posvetovanju z Mokom dokončal protokole pri vrnitvi ekip in igralcev v članski konkurenci. Glasovanje je potekalo prek spleta, glasovali pa so o dveh ločenih predlogih.

Predlog ruske šahovske zveze je pozival k takojšnji obnovi nacionalnih simbolov na vseh tekmovanjih. Predlog sveta Fideja pa predpisuje uporabo nacionalnih simbolov na mladinskih tekmovanjih, trenutno pa zahteva nevtralne simbole za člane, kar bo predmet nadaljnjih posvetovanj z Mokom.

Ekipe iz Rusije in Belorusije so tako sprejete na uradne turnirje Fideja. Glasovanje odraža raznolikost stališč znotraj šahovske skupnosti. Za sprejetje resolucije o predlogu Šahovske zveze Rusije je bilo 61 glasov, 51 proti, 14 vzdržanih, 15 delegacij pa ni glasovalo. Za resolucijo, ki jo je predlagal svet Fideja, pa je bilo 69 glasov za, 40 proti, 15 vzdržanih, 17 delegatov pa ni glasovalo.

Kako je glasovala Slovenija?

Generalna sekretarka Šahovske zveze Slovenije Nina Rob je povedala, da je glasovala prek spleta in za ukinitev sankcij. "Sama sicer nisem za nobene sankcije za tekmovalce v takih primerih, ne verjamem, da pripomorejo k rešitvi sporov. Sankcije pa bi morale veljati za vse države, ki so sprožile vojno, tudi za Izrael in druge, če so že uvedene."

Opozicija trenutnemu vodstvu Fideja pa je oporekala izidom glasovanja. "Bilo je 140 registriranih delegacij, glasovalo jih je bistveno manj. Veljati bi morala absolutna večina, več kot 50 odstotkov bi jih moralo biti za resoluciji, da bi bila po mnenju opozicije sklepa veljavna. Vodstvo Fideja nasprotno meni, da se upošteva relativna večina, torej le tisti, ki so glasovali," je še dodala Rob.

Predsednik Fideja, ruski politik in ekonomist Arkadij Dvorkovič, je po glasovanju dejal, da sta obe odločitvi dosegli potrebno večino in sta veljaven izraz volje skupščine.

Resolucija sveta Fideja se je sklicevala tudi na nedavno odločitev izvršnega odbora Moka, ki je ugotovil, da "mladim športnikom z ruskim ali beloruskim potnim listom ne bi smeli več omejevati dostopa do mednarodnih mladinskih tekmovanj, tako v individualnih kot ekipnih športih".

Poleg tega bi morali po mnenju vodstva Moka veljati standardni protokoli mednarodnih zvez ali organizatorjev mednarodnih športnih dogodkov glede zastav, himen, uniform in drugih elementov, pod pogojem, da ima zadevna nacionalna športna organizacija dober ugled. Zgornja načela bi morala veljati tudi za mladinske olimpijske igre v Dakarju prihodnje leto.

