Predčasne volitve v Srbiji po napovedih Vučića maja ali decembra 2026

Predčasne volitve v Srbiji bodo maja ali decembra naslednje leto, je v četrtek sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Razpis predčasnih volitev je tudi ena od glavnih zahtev študentov, ki od padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani vodijo proteste po državi.

Vučić je predčasne volitve za naslednje leto naznanil v četrtek na televiziji Pink in dejal, da je verjetneje pričakovati, da bodo potekale konec leta 2026. Odločitev o tem, ali bodo na isti dan potekale tako predsedniške kot parlamentarne volitve, bodo pristojne institucije po njegovih besedah še sprejele, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Predčasne volitve od spomladi zahtevajo študenti, ki so na čelu več kot leto trajajočih protestov po državi. Proteste je sprožila novosadska tragedija, kjer je v padcu nadstreška 1. novembra lani umrlo 16 ljudi.

Protestniki so na shodih in pohodih sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo. Pozneje so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Naslednji veliki protest bo po napovedih študentov 28. decembra.