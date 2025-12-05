Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Petek,
5. 12. 2025,
12.51

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
protesti Srbija študenti Aleksandar Vučić predčasne volitve Srbija

Petek, 5. 12. 2025, 12.51

1 ura, 22 minut

Predčasne volitve v Srbiji po napovedih Vučića maja ali decembra 2026

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Aleksandar Vučić | Srbski predsednik Aleksandar Vučić je predčasne volitve za naslednje leto naznanil v četrtek na televiziji Pink in dejal, da je verjetneje pričakovati, da bodo potekale konec leta 2026. | Foto Guliverimage

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je predčasne volitve za naslednje leto naznanil v četrtek na televiziji Pink in dejal, da je verjetneje pričakovati, da bodo potekale konec leta 2026.

Foto: Guliverimage

Predčasne volitve v Srbiji bodo maja ali decembra naslednje leto, je v četrtek sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Razpis predčasnih volitev je tudi ena od glavnih zahtev študentov, ki od padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani vodijo proteste po državi.

Vučić je predčasne volitve za naslednje leto naznanil v četrtek na televiziji Pink in dejal, da je verjetneje pričakovati, da bodo potekale konec leta 2026. Odločitev o tem, ali bodo na isti dan potekale tako predsedniške kot parlamentarne volitve, bodo pristojne institucije po njegovih besedah še sprejele, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Predčasne volitve od spomladi zahtevajo študenti, ki so na čelu več kot leto trajajočih protestov po državi. Proteste je sprožila novosadska tragedija, kjer je v padcu nadstreška 1. novembra lani umrlo 16 ljudi.

Protestniki so na shodih in pohodih sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo. Pozneje so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Naslednji veliki protest bo po napovedih študentov 28. decembra.

Aleksandar Vučić
Novice V Srbiji z dopolnilom k proračunu omogočili prevzem NIS
Viktor Orban
Novice Orban priskočil na pomoč Vučiću: z vami bomo delili vse, kar imamo
Aleksandar Vučić
Novice Vučić ovaden zaradi domnevne vpletenosti v "sarajevski safari"
protesti, Srbija, Beograd
Novice Napeto v Beogradu: pirotehnična sredstva in topovski izstrelki nad državljane #video
protesti Srbija študenti Aleksandar Vučić predčasne volitve Srbija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.