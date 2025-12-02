Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
2. 12. 2025,
13.41

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

Natisni članek
zima promet promet Aleksandar Vučić Srbija nafta rafinerija Naftna industrija Srbije (NIS)

Torek, 2. 12. 2025, 13.41

38 minut

Rafinerijo v Pančevu bodo zaustavili

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Rafinerija nafte Pančevo v Srbiji. | Rafinerija v Pančevu predela več kot 70 odstotkov naftnih derivatov za srbski trg in ima kapaciteto 4,8 milijona ton letno. Brez nje Srbija pokriva le petino potreb iz domače proizvodnje, preostalo je odvisno od uvoza. | Foto STA

Rafinerija v Pančevu predela več kot 70 odstotkov naftnih derivatov za srbski trg in ima kapaciteto 4,8 milijona ton letno. Brez nje Srbija pokriva le petino potreb iz domače proizvodnje, preostalo je odvisno od uvoza.

Foto: STA

Naftna industrija Srbije (NIS) po uveljavitvi ameriških sankcij zaradi ruskega lastništva ni dobila posebne licence za nemoteno poslovanje, zato so srbske oblasti rafineriji v Pančevu izdale dovoljenje za njeno zaustavitev. Plačilni promet z NIS bo mogoč do konca tedna, je v izrednem nagovoru državljanom sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Urad za nadzor tujega premoženja pri ameriškem finančnem ministrstvu (OFAC) je sankcije zoper NIS zaradi ruskega lastništva uveljavil 8. oktobra. Te med drugim prepovedujejo prevoz surove nafte prek hrvaškega Jadranskega naftovoda (Janaf) do rafinerije v Pančevu, ki pokriva 95 odstotkov potreb srbskega trga.

ZDA od Srbije zahtevajo, da najde kupca za NIS, ki je v večinski lasti ruskih družb Gazprom Neft in Gazprom, v tem času pa naj NIS ne bi smel delovati.

Aleksandar Vučić
Novice Srbija ostala brez surove nafte, Vučić o tem obvestil državljane

Iz NIS so uradu OFAC pretekli teden posredovali novo prošnjo za izdajo posebne licence, s katero želijo zagotoviti nemoteno poslovanje podjetja, dokler trajajo pogovori o trajni rešitvi za NIS.

Od Američanov pričakovali licenco, a se to ni zgodilo

Vučić je danes po sestanku ekip, pristojnih za energetsko stabilnost in varnost države, v izjavi za javnost sporočil, da so pričakovali, da bodo od ameriške vlade dobili licenco za nadaljevanje dela rafinerije, a se to ni zgodilo.

Rafinerija trenutno deluje v procesu t. i. toplega kroženja, kar pomeni, da obratuje v manjšem obsegu. Tako naj bi po prejšnjih napovedih srbske vlade delovala le še do danes.

Dubravka Đedović Handanović
Novice Drama v Beogradu: ZDA postavile ultimat

Vučić je danes dejal, da je vlada izdala dovoljenje za zaustavitev dela rafinerije, in zagotovil, da bodo zaloge vseh vrst goriv zadoščale do konca januarja.

Informacije bodo objavljali vsak drugi dan

Spomnil je, da se je 47 odstotkov prometa z naftnimi derivati izvajalo na črpalkah podjetja NIS, zdaj pa bodo ljudje morali točiti gorivo na drugih črpalkah.

"Skupno imamo več kot 204 tisoč ton dizla, pri čemer dizel predstavlja 82 odstotkov celotne porabe goriva. Bencina imamo nekoliko manj, vendar dovolj," je še dejal. Kurilnega olja, ki se uporablja kot gorivo v toplarnah in tudi v elektrarnah za izboljšanje kalorične vrednosti premoga, je po njegovih besedah v rezervah 54.500 ton, letna poraba pa je okoli 44 tisoč ton.

Aleksandar Vučić
Novice Vučić se želi izogniti nacionalizaciji NIS

Vučić je napovedal tudi, da bo skupina za energetsko stabilnost zasedala vsak dan, informacije pa bodo objavljali vsak drugi dan.

Znova je opozoril tudi na nevarnost sekundarnih sankcij, katerih predmet bi lahko postale srbska centralna banka (NBS) in vse poslovne banke v državi, ki poslujejo z NIS. To bi pomenilo blokado celotnega plačilnega prometa, kar bi povzročilo ogromne težave celotni državi.

Kot je pojasnil, bodo plačilni promet z NIS zagotovili do konca tedna, da bo NIS lahko izplačal plače in dobavitelje, potem pa bodo odločali "iz dneva v dan".

Ruski Gazprom Neft ima v lasti 44,9 odstotka, Gazprom pa 11,3 odstotka NIS. Lastniški delež srbske države trenutno znaša 29,9 odstotka. Preostale delnice so v rokah malih delničarjev in zaposlenih.

Viktor Orban
Novice Orban priskočil na pomoč Vučiću: z vami bomo delili vse, kar imamo
zima promet promet Aleksandar Vučić Srbija nafta rafinerija Naftna industrija Srbije (NIS)
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.