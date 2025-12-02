Naftna industrija Srbije (NIS) po uveljavitvi ameriških sankcij zaradi ruskega lastništva ni dobila posebne licence za nemoteno poslovanje, zato so srbske oblasti rafineriji v Pančevu izdale dovoljenje za njeno zaustavitev. Plačilni promet z NIS bo mogoč do konca tedna, je v izrednem nagovoru državljanom sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Urad za nadzor tujega premoženja pri ameriškem finančnem ministrstvu (OFAC) je sankcije zoper NIS zaradi ruskega lastništva uveljavil 8. oktobra. Te med drugim prepovedujejo prevoz surove nafte prek hrvaškega Jadranskega naftovoda (Janaf) do rafinerije v Pančevu, ki pokriva 95 odstotkov potreb srbskega trga.

ZDA od Srbije zahtevajo, da najde kupca za NIS, ki je v večinski lasti ruskih družb Gazprom Neft in Gazprom, v tem času pa naj NIS ne bi smel delovati.

Iz NIS so uradu OFAC pretekli teden posredovali novo prošnjo za izdajo posebne licence, s katero želijo zagotoviti nemoteno poslovanje podjetja, dokler trajajo pogovori o trajni rešitvi za NIS.

Od Američanov pričakovali licenco, a se to ni zgodilo

Vučić je danes po sestanku ekip, pristojnih za energetsko stabilnost in varnost države, v izjavi za javnost sporočil, da so pričakovali, da bodo od ameriške vlade dobili licenco za nadaljevanje dela rafinerije, a se to ni zgodilo.

Rafinerija trenutno deluje v procesu t. i. toplega kroženja, kar pomeni, da obratuje v manjšem obsegu. Tako naj bi po prejšnjih napovedih srbske vlade delovala le še do danes.

Vučić je danes dejal, da je vlada izdala dovoljenje za zaustavitev dela rafinerije, in zagotovil, da bodo zaloge vseh vrst goriv zadoščale do konca januarja.

Informacije bodo objavljali vsak drugi dan

Spomnil je, da se je 47 odstotkov prometa z naftnimi derivati izvajalo na črpalkah podjetja NIS, zdaj pa bodo ljudje morali točiti gorivo na drugih črpalkah.

"Skupno imamo več kot 204 tisoč ton dizla, pri čemer dizel predstavlja 82 odstotkov celotne porabe goriva. Bencina imamo nekoliko manj, vendar dovolj," je še dejal. Kurilnega olja, ki se uporablja kot gorivo v toplarnah in tudi v elektrarnah za izboljšanje kalorične vrednosti premoga, je po njegovih besedah v rezervah 54.500 ton, letna poraba pa je okoli 44 tisoč ton.

Vučić je napovedal tudi, da bo skupina za energetsko stabilnost zasedala vsak dan, informacije pa bodo objavljali vsak drugi dan.

Znova je opozoril tudi na nevarnost sekundarnih sankcij, katerih predmet bi lahko postale srbska centralna banka (NBS) in vse poslovne banke v državi, ki poslujejo z NIS. To bi pomenilo blokado celotnega plačilnega prometa, kar bi povzročilo ogromne težave celotni državi.

Kot je pojasnil, bodo plačilni promet z NIS zagotovili do konca tedna, da bo NIS lahko izplačal plače in dobavitelje, potem pa bodo odločali "iz dneva v dan".

Ruski Gazprom Neft ima v lasti 44,9 odstotka, Gazprom pa 11,3 odstotka NIS. Lastniški delež srbske države trenutno znaša 29,9 odstotka. Preostale delnice so v rokah malih delničarjev in zaposlenih.