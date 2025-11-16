Srbski predsednik Aleksandar Vučić nasprotuje "nacionalizaciji ali zasegu premoženja", v času ko Srbija še naprej išče rešitev v luči ameriških sankcij proti Naftni industriji Srbije (NIS) zaradi ruskega lastništva tega energetskega velikana. Vučić je na današnji izredni seji vlade dodal, da morajo rešitev najti v roku enega tedna.

Srbska vlada se je danes sestala na izredni seji, potem ko je ministrica za energetiko Dubravka Đedović Handanović v soboto razkrila, da je ameriško finančno ministrstvo državi za iskanje novega lastnika NIS dalo čas do 13. februarja.

Urad za nadzor tujega premoženja pri ameriškem finančnem ministrstvu (OFAC) je sankcije zoper NIS zaradi ruskega lastništva, potem ko so bile večkrat odložene, uveljavil 8. oktobra. Ruski družbi Gazprom Neft in Gazprom, ki imata neposredno in posredno v lasti 56 odstotkov NIS, sta medtem ta teden uradno obvestili OFAC, da sta se pripravljeni odpovedati večinskemu lastništvu.

"Želim, da se za vsako ceno izognemo zaplembi, nacionalizaciji ali zasegu premoženja. Nikomur ne želimo ničesar odvzeti. Želim, da izčrpamo vse možnosti, preden se lotimo prevzema ali česarkoli drugega," je danes dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Dodal pa je, da je rešitev treba najti v tednu dni.

NIS je v 45-odstotni lasti Gazprom Neft, ki je tarča ameriških sankcij. Njegova matična družba Gazprom je septembra svoj 11,3-odstotni delež v NIS prenesla na drugo rusko podjetje Intelligence. Srbska država ima v lasti 29,9 odstotka NIS, preostale delnice so v rokah malih delničarjev in zaposlenih.

Pogajanja z azijskimi in evropskimi partnerji

Vučić je danes dejal, da potekajo pogajanja med ruskimi deležniki in "azijskimi in evropskimi partnerji" glede morebitne prodaje delnic NIS, vendar ni navedel imen konkretnih družb. Dodal je, da bo Srbija podprla Ruse v pogajanjih s tretjimi stranmi o spremembi lastništva NIS in da bo država, če se ne bodo dogovorili o ceni, pripravljena na odkup. Za nakup deleža naj bi se sicer po navedbah srbskih medijev zanimala madžarska naftna družba Mol.

NIS in njena rafinerija nafte v skladu s sankcijami ZDA ne bi smeli delovati, dokler ne pride do spremembe lastništva. Banke so že prenehale obdelovati plačila NIS, hrvaški Jadranski naftovod (Janaf) pa je ustavil dobave surove nafte.

"Brez pretoka nafte do 13. februarja bomo v popolnem kolapsu, ker nam rafinerija ne deluje, nič nam ne deluje. Pogovoril se bom z Američani, prosil jih bom, naj nam pomagajo, ne glede na to, da so to sami povzročili," je po navedbah srbskega portala N1 danes dejal Vučić.

Pristojni ocenjujejo, da lahko srbska rafinerija brez novih dobav surove nafte obratuje le do 25. novembra, če dogovora ne bodo kmalu dosegli, bi se lahko tako Srbija pred zimo lahko znašla v hudi energetski krizi.