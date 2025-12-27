ZDA, Izrael in Evropa vodijo totalno vojno proti Iranu, je v danes objavljenem intervjuju dejal iranski predsednik Masud Pezeškian.

"Po mojem mnenju smo v totalni vojni z ZDA, Izraelom in Evropo. Želijo našo državo spraviti na kolena," je Pezeškian dejal za uradno spletno stran iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja.

"Ta vojna je hujša od tiste, ki jo je proti nam sprožil Irak. Ob natančnejšem pregledu je veliko bolj zapletena in težka," je dodal, pri čemer se je skliceval na konflikt med sosednjima državama v 80. letih prejšnjega stoletja, ki je terjal več sto tisoč življenj.

Nemčija, Velika Britanija in Francija so konec avgusta presodile, da Iran ne izpolnjuje svojih obveznosti iz jedrskega sporazuma, saj je po junijskih napadih Izraela in ZDA na cilje v Iranu prekinil sodelovanje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) in naj bi plemenitil uran nad dovoljeno mejo.

Trojica je nato podprla vrnitev sankcij ZN, temu mnenju je privolila tudi večina članic Varnostnega sveta ZN.

Sankcije proti Iranu so bile sicer pred tem odpravljene po jedrskem sporazumu leta 2015, vendar z možnostjo, da se avtomatično vrnejo, če Iran ne bo spoštoval določil. Sporazum je praktično propadel leta 2018, ko je predsednik ZDA Donald Trump svojo državo enostransko umaknil iz njega in ponovno začel uvajati sankcije.