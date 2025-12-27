Odegaard končal strelski post, Wirtz prvič zadel za Liverpool

V angleški premier ligi se ta konec tedna igra 18. krog. Manchester City je v gosteh premagal Nottingham in s 13. zmago sezone za dve uri prevzel vodstvo na lestvici. A je Arsenal zdaj že znova vodilni, Brighton je namreč premagal z 2:1. Topničarje je v vodstvo popeljal Martin Odegaard, ki je dosegel prvi zadetek v tej sezoni. Liverpool je zadnjeuvrščeni Wolverhampton prav tako premagal z 2:1, za 2:0 je zadel Florian Wirtz, kar je na 17. tekmi njegov sploh prvi gol za redse. Ena tekma je bila odigrana že v petek, Manchester United Benjamina Šeška je gostil in z 1:0 premagal Newcastle.

Angleško prvenstvo, 18. krog:

Sobota, 27. december:

Erling Haaland in soigralci so dosegli šesto zaporedno zmago. Foto: Guliverimage Nottingham Forest, ki se je pred tekmo poklonil pred dvema dnevoma preminulemu svojemu nekdanjemu nogometašu, 72-letnemu Johnu Robertsonu, ta je klubu pomagal tudi do zaporednih evropskih naslovov v letih 1979 in 1980, je na prvi sobotni tekmi gostil Manchester City. Po ne posebej razburljivem prvem polčasu je Tijjani Reijnders v 48. minuti zadel za vodstvo Cityja po lepo izpeljani akciji, a šest minut pozneje pred kazenskim prostorom domačih izgubil žogo, kar so gostitelji izkoristili za protinapad, ki ga je uspešno končal Omari Hutchinson za 1:1. Zmagoviti gol je v 83. minuti z roba kazenskega prostora dosegel igralec tekme Rayan Cherki, podajalec pri prvem zadetku.

City, ki je zmagal šestič zapovrstjo v ligo in osmič v vseh tekmovanjih, je tako začasno skočil na vrh lestvice, a le za nekaj ur, saj je Arsenal nato ugnal Brighton z golom Martina Odegaarda v 14. minuti in avtogolom Georginia Rutterja v 52. Londonska ekipa, ki je v zadnjih minutah precej trpela, je tako po tretji zaporedni zmagi pred drugouvrščenim Cityjem ohranila dve točki prednosti.

Florian Wirtz je sploh prvič zadel za Liverpool. Foto: Reuters Liverpool, ki je igral tudi brez Mohameda Salaha, Dominika Szoboszlaija in Alexandra Isaka, je gostil Wolverhampton in ga ugnal z 2:1 ter ostaja deset točk za Arsenalom. Mrežo Wolverhamptona, ki je doslej zbral le dve točki, sta v končnici prvega polčasa načela Ryan Gravenberch in Florian Wirtz, ki je dosegel svoj prvi gol v angleški ligi po odmevnem prestopu k rdečim. Ti so v drugem polčasu pokazali precej slabšo predstavo, a zadržali vsaj minimalno prednost.

Brentford je s 4:1 odpravil Bournemouth, Kevin Schade je zadel trikrat.

Šeškov Man United ugnal Newcastle

Benjamin Šeško se je z Manchester Unitedom veselil zmage nad Newcastlom. Foto: Reuters

V petek je bila v bila v Angliji na sporedu le tekma med Manchester Unitedom Benjamina Šeška in Newcastlom. Slovenski reprezentant se je tokrat znašel v začetni enajsterici Rdečih vragov, ti pa so se v 24. minuti veselili vodstva, ko je z odličnim volejem gostujočega čuvaja mreže Aarona Ramesdala premagal Patrick Dorgu. Šeško je igral do 60. minute tekme, ko ga je na zelenici Old Trafforda zamenjal Nizozemec Joshua Zirkzee. Tik pred odhodom z zelenice pa je zatresel prečko. Newcastle je v drugem polčasu močno pritisnil za izenačenje, obramba domačih pa je zdržala.

Angleško prvenstvo, 18. krog:

Petek, 26. december:

Sobota, 27. december:

Nedelja, 28. december:

Lestvica: