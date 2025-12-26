Krka nemočna pri Prepeliču, izjemno pomemben obračun za Ilirijo, Olimpija v Beogradu

Za uvod v 12. krog lige ABA je Krka v petek gostovala pri Dubaju Klemna Prepeliča in izgubila z 61:82. Perspektiva Ilirija bo v soboto na izjemno pomembnem obračunu gostila Vienno Gregorja Glasa, Cedevito Olimpijo pa čaka zahtevno gostovanje pri Crveni zvezdi.

Košarkarji Krke so bili v prejšnjem krogu proti favoriziranemu Partizanu do zadnjih minut v igri za presenečenje, a so nato tesno izgubili. Tokrat v Dubaju so bili daleč od podobnega scenarija, saj so bili vsaj približno enakovredni le v prvem delu tekme, potem pa so gostitelji zagospodarili na terenu in že precej pred koncem odločili zmagovalca. Dubaj je tako v deseti tekmi še desetič zmagal in kot zadnji v ligi ostaja neporažen.

Pri Krki je bil najbolj razpoložen Victor Bailey s 17 točkami, 13 jih je dodal Sukhmail Mathon. Pri Dubaju je Klemen Prepelič dosegel osem točk.

Mega Urbana Krofliča bo v soboto gostovala pri Budućnosti, Studentski centar Matica Rebca se bo mudila pri Cluju-Napoci. Split Zorana Dragića se bo v nedeljo pomeril s Partizanom.

Liga ABA, 12. krog

Petek, 26. december:

Sobota, 27. december:

Nedelja, 28. december:

Ponedeljek, 29. december:

Lestvica: