Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
21. 1. 2026,
16.04

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Združeni arabski emirati skupina selitev pevka Dubaj Bepop Alenka Husič

Sreda, 21. 1. 2026, 16.04

56 minut

Pevka Alenka Husič se je začasno preselila v Dubaj

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Alenka Husič, pevka | Alenka Husič | Foto Mediaspeed

Alenka Husič

Foto: Mediaspeed

Alenka Husič, pevka skupine Bepop Ladies in zasedbe Sopranos, se je po poročanju revije Lady začasno preselila v Dubaj.

Alenka Husič, ki jo poznamo kot članico skupine Bepop (v novi podobi jo sestavljajo tri dekleta) in zasedbe Sopranos, se je po poročanju revije Lady z družino začasno preselila v Dubaj. Da odhaja v Dubaj, je Husič potrdila tudi z videom z letališča na poti v največje mesto v Združenih arabskih emiratih, ki ga je nedavno delila na svojih družbenih omrežjih.

Husič: Gre za začasen premik

Iz omenjene revije so s pevko tudi stopili v stik, da bi jim pojasnila vzroke za selitev, ki naj bi bila za zdaj le začasna, Husič pa je bila v odgovoru kratka in jedrnata: "Tega trenutno, če sem iskrena, ne bi komentirala. Gre za začasen premik, kmalu bomo tudi nazaj. Hvala za razumevanje," je še pojasnila pevka in pri tem ni navedla, ali gre za poslovno oziroma karierno spremembo ob selitvi v to bogato mesto.

Kot je pojasnila članica skupine Bepop Tinkara Fortuna, spomladanski načrti skupine kljub začasnemu odhodu pevke Husič ostajajo nespremenjeni, saj jih čakajo nekateri potrjeni nastopi, vsaka izmed njih pa se bo posvetila tudi svojim projektom. Vodja zasedbe Sopranos Frenk Nova je za revijo pojasnil, da je Alenka Husič že v Dubaju, do novembra pa se bo poslovila tudi druga pevka v skupini Iris Ošlaj in se posvetila svojim glasbenim in službenim projektom. "Kaj bo vmes in potem, še ne vemo, ostajamo pa z njima povezani in kot družina," je še pojasnil glasbenik.

Skupino Bepop sestavljajo Tinkara Fortuna, Ana Praznik in Alenka Husič. | Foto: Mediaspeed Skupino Bepop sestavljajo Tinkara Fortuna, Ana Praznik in Alenka Husič. Foto: Mediaspeed

Oglejte si še:

Nina Pušlar
Trendi Skrivnostna Nina Pušlar delila fotografije s smučarskega oddiha
Bepop
Trendi Članice Bepopa pokazale nekdanjega kolega, ki se je umaknil iz glasbe
Zevin
Trendi ZEVIN: slovenska pevka, ki se bo za nastop na Evroviziji borila na hrvaški Dori
Eva Moškon
Trendi Pevka Eva Moškon po hudi prometni nesreči na že četrti operaciji
Alenka Husič, pevka, skupina Bepop; Iris Ošlaj, Sopranos Party Band Slovenia
Trendi Pevka Iris Ošlaj po ločitvi spet našla srečo v ljubezni
Združeni arabski emirati skupina selitev pevka Dubaj Bepop Alenka Husič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.