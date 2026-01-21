Alenka Husič, pevka skupine Bepop Ladies in zasedbe Sopranos, se je po poročanju revije Lady začasno preselila v Dubaj.

Alenka Husič, ki jo poznamo kot članico skupine Bepop (v novi podobi jo sestavljajo tri dekleta) in zasedbe Sopranos, se je po poročanju revije Lady z družino začasno preselila v Dubaj. Da odhaja v Dubaj, je Husič potrdila tudi z videom z letališča na poti v največje mesto v Združenih arabskih emiratih, ki ga je nedavno delila na svojih družbenih omrežjih.

Husič: Gre za začasen premik

Iz omenjene revije so s pevko tudi stopili v stik, da bi jim pojasnila vzroke za selitev, ki naj bi bila za zdaj le začasna, Husič pa je bila v odgovoru kratka in jedrnata: "Tega trenutno, če sem iskrena, ne bi komentirala. Gre za začasen premik, kmalu bomo tudi nazaj. Hvala za razumevanje," je še pojasnila pevka in pri tem ni navedla, ali gre za poslovno oziroma karierno spremembo ob selitvi v to bogato mesto.

Kot je pojasnila članica skupine Bepop Tinkara Fortuna, spomladanski načrti skupine kljub začasnemu odhodu pevke Husič ostajajo nespremenjeni, saj jih čakajo nekateri potrjeni nastopi, vsaka izmed njih pa se bo posvetila tudi svojim projektom. Vodja zasedbe Sopranos Frenk Nova je za revijo pojasnil, da je Alenka Husič že v Dubaju, do novembra pa se bo poslovila tudi druga pevka v skupini Iris Ošlaj in se posvetila svojim glasbenim in službenim projektom. "Kaj bo vmes in potem, še ne vemo, ostajamo pa z njima povezani in kot družina," je še pojasnil glasbenik.

Skupino Bepop sestavljajo Tinkara Fortuna, Ana Praznik in Alenka Husič. Foto: Mediaspeed

