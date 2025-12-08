Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

8. 12. 2025
Članice Bepopa pokazale nekdanjega kolega, ki se je umaknil iz glasbe

Tinkara Fortuna, Ana Praznik in Alenka Husič so skupino Bepop obudile kot trio.

Tinkara Fortuna, Ana Praznik in Alenka Husič so skupino Bepop obudile kot trio.

Foto: Mediaspeed

Dekleta iz skupine Bepop so na družbenih omrežjih objavila fotografijo z nekdanjim članom skupine Simonom.

"Srečne in hvaležne za naše prijateljstvo," so Tinkara FortunaAna Praznik in Alenka Husič, ki sestavljajo skupino Bepop, zapisale ob fotografiji z nekdanjim članom skupine Simonom Megličem.

Meglič je skupaj z omenjenimi pevkami in Nejcem Erazmom leta 2002 slavil v šovu Popstars in s tem postal član skupine Bepop. Le nekaj dni po izidu prvega albuma je Erazem umrl v prometni nesreči, skupina pa je pot nadaljevala kot kvartet do leta 2005, ko je razpadla.

"Družina, ki si jo izbereš, ali pa v našem primeru - so nam jo izbrali," so dekleta zapisala o prijateljstvu z Megličem, ki se je že pred leti odločil, da glasbene kariere ne bo nadaljeval. Zdaj se ukvarja s poročno fotografijo in videom, je oče dveh hčerk in zaprisežen vegan.

