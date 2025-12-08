Volkswagen je zaposlenim v tovarni v Dresdnu ponudil 30 tisoč evrov za to, da se preselijo in začnejo delati v Wolfsburgu.

Kot smo poročali prejšnji teden, nameravajo pri Volkswagnu letos končati proizvodnjo v svoji “stekleni” tovarni v Dresdnu in posloplje preurediti v razvojno središče. Zaposlenim so ponudili možnost preselitve delovnega mesta v Wolfsburg, ki je od Dresdna oddaljen približno 300 kilometrov.

Koliko zaposlenih bo sprejelo ponudbo?

Za tako odločitev so bili zaposlenim pripravljeni plačati 30 tisoč evrov, je poročal nemški časnik Handelsblatt. Po poročanju nemških medijev je bil prvi odziv na srečanju vodstva tovarne z zaposlenimi na predlog negativen, ni pa še jasno, koliko zaposlenih bo ponudbo sprejelo. V tovarni trenutno dela 250 ljudi, na tem mestu pa naj bi ohranili okrog 155 delovnih mest.

Delovna mesta v Dresdnu imajo sicer zagotovljeno varnost le do leta 2030.