Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
9.08

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
proizvodnja avtomobilov Volkswagen

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 9.08

1 minuta

Volkswagen

Bi se za 30 tisoč evrov preselili 300 kilometrov stran? To je ponudba Volkswagna.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Volkswagen tovarna Dresden | Foto Volkswagen

Foto: Volkswagen

Volkswagen je zaposlenim v tovarni v Dresdnu ponudil 30 tisoč evrov za to, da se preselijo in začnejo delati v Wolfsburgu.

Volkswagen tovarna Dresden
Avtomoto Konec po 23 letih: ikonična tovarna VW zapira proizvodnjo, kaj sledi?

Kot smo poročali prejšnji teden, nameravajo pri Volkswagnu letos končati proizvodnjo v svoji “stekleni” tovarni v Dresdnu in posloplje preurediti v razvojno središče. Zaposlenim so ponudili možnost preselitve delovnega mesta v Wolfsburg, ki je od Dresdna oddaljen približno 300 kilometrov.

Koliko zaposlenih bo sprejelo ponudbo?

Za tako odločitev so bili zaposlenim pripravljeni plačati 30 tisoč evrov, je poročal nemški časnik Handelsblatt. Po poročanju nemških medijev je bil prvi odziv na srečanju vodstva tovarne z zaposlenimi na predlog negativen, ni pa še jasno, koliko zaposlenih bo ponudbo sprejelo. V tovarni trenutno dela 250 ljudi, na tem mestu pa naj bi ohranili okrog 155 delovnih mest.

Delovna mesta v Dresdnu imajo sicer zagotovljeno varnost le do leta 2030. 

proizvodnja avtomobilov Volkswagen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.