Ta kompaktni športni terenec je v osmih letih kupilo že skoraj deset tisoč Slovencev. Bo T-roc dokončno zasenčil golfa in postal osrednji kralj Volkswagnovih avtomobilov? Vozili smo ga na Portugalskem: čeprav je daljši, ni bistveno drugačen, nima več dizla, temveč le hibridizirane pogone – prihodnje leto bo med pogoni tudi "pravi" samopolnilni hibrid.

Okrog Lizbone smo se potepali z novim avtom volkswagen T-roc, enim ključnih avtomobilov Volkswagna tako v Evropi kot tudi v Sloveniji. T-roc, ki prodajno vsaj med slovenskimi kupci presega golfa, je naredil evolucijski korak naprej in še utrdil vse tisto, kar je že do zdaj utemeljevalo njegovo priljubljenost. Večjih novosti vsaj do naslednjega leta, ko bo T-roc kot prvi volkswagen dobil samopolnilni hibrid, sicer ni. Solidno opremljen bo v Sloveniji stal okrog 30 tisoč evrov, prvi avtomobili pa bodo na ceste zapeljali januarja.

Palec gor: vozne lastnosti, moderna zunanjost, prepričljiv paket, asistenčni sistemi, boljši materiali v notranjosti

vozne lastnosti, moderna zunanjost, prepričljiv paket, asistenčni sistemi, boljši materiali v notranjosti Palec dol: dimenzijski dodatek se v notranjosti pretirano ne pozna, ni še hibrida, malo informacijsko-tehničnih novosti

Foto: Gregor Pavšič

Čeprav bi ga težko ocenili kot racionalno odmerjen avtomobil, je T-roc za Volkswagen prava zgodba o uspehu. V tem kompaktnem športnem terencu, ki ima oblikovno zasnovo kupeja in ni tako praktičen kot bolj "škatlasti" T-roc, so uspešno združili svojo tehnologijo, privlačno zunanjost in vsaj za Volkswagen pridih premijskega razreda.

V notranjosti je T-roc ukrojen po meri voznika in sovoznika, to v prvi vrsti ni pravi družinski avtomobil, toda očitno je paket pravi in prodajne številke to dokazujejo. Tako kot je bil nekoč nepogrešljiv golf, to danes velja za T-roca. Od leta 2017 so jih izdelali več kot dva milijona, samo lani 200 tisoč in letos do konca avgusta še 141 tisoč.

Med obiskom tovarne v Palmeli pri Lizboni smo videli, da še vedno izdelujejo tudi stare T-roce, toda decembra se bodo ti iz proizvodnje dokončno umaknili. Na ceste prihaja druga generacija avtomobila, ki je do zdaj prepričala tudi skoraj deset tisoč Slovencev. V zadnjih dveh letih je vsaj v Sloveniji T-roc prodajno uspešnejši od golfa.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Novi T-roc pričakovano ni drastično drugačen od prejšnjega. Uspešnega prodajnega recepta pri Volkswagnu že tradicionalno neradi spreminjajo. Dobil je tanjše žaromete in masko motorja (podobno kot tayron), modernejši je tudi zadek. Silhueta avtomobila pa ostaja bolj ali manj enaka.

Novi T-roc je v dolžino pridobil 12 centimetrov, toda medosje je kljub temu daljše le za slabe tri centimetre. Večji del prirastka so namreč namenili sprednjim mehkim conam za zaščito pešcev in preostalih ranljivih prometnih udeležencev. To pomeni, da vsaj na zadnji klopi prostora ni bistveno več kot do zdaj. Prostornost na zadnji klopi bi ocenili kot zadovoljivo, ravno presežkov pa vsaj z vidika odraslih zadaj ni. Prtljažnik je ob tem zdaj večji za 30 litrov in ima 475 litrov prostornine.

Foto: Gregor Pavšič

Za volanom je počutje preverjeno dobro. Ergonomija je pričakovana za enega najbolj priljubljenih Volkswagnovih modelov. Na volanu so gumbi klasični, ročica izključno samodejnega menjalnika je na desni strani ob volanu, na sredini je osredji zaslon. Pod njim je prostor za brezžično polnjenje telefonov, a je namenjen le eni napravi. Na sredini je nato še vrtljiv gumb za izbiro voznih profilov in glasnosti ozvočenja. Tako kot pri tayronu se nam zdi, da je funkcionalnost te enote dokaj majhna glede na prostor, ki ga zaseda.

Na cesti je ohranil vse prepričljive lastnosti, ki se dotikajo tako udobja med počasnejšo vsakdanjo vožnjo kot tudi uživanja med ovinki. S svojimi merami je T-roc kompaktni SUV, ki je predvsem ob opremi R-line (ta je usmerjena v športnost) lahko tudi pravi cestni uživač. Moč motorjev je za zdaj sicer še omejena, toda prihodnje leto bo z novimi motorji med ovinki prav gotovo še bolj prepričljiv.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vsi T-rocovi motorji so elektrificirani. Trenutno je izhodiščni blagi hibrid na osnovi 1,5-litrskega turbobencinskega motorja, ki zmore 85 ali 110 kilovatov. Dizelskih motorjev pri T-rocu ni, prav tako jih tudi ne bo.

Novosti pa prihajajo naslednje leto. Najprej bo to dvolitrski turbobencinski motor, prav tako blagi hibrid. Ta bo imel moč 150 kilovatov, zmeraj pa bo opremljen s štirikolesnim pogonom. Tak motor bo v močnejši različici poganjal tudi T-roca v različici R.

Za prave vozniške užitke tako vendarle treba počakati predvsem zmogljivejši dvolitrski bencinski motor. Oba trenutna 1,5-litrska blaga hibrida sta sicer povsem solidna, toda med njima se ne čuti pretirane razlike, pa tudi ravno prave eksplozivnosti med ovinki še ne nudita.

Foto: Gregor Pavšič

Ključna tehnična novost T-roca pa bo možnost samopolnilnega hibrida, kjer bodo prav tako uporabili 1,5-litrski turbobencinski motor z močjo 100 ali 125 kilovatov. To bo prvi Volkswagnov model s takim "pravim" hibridnim pogonom in zanimivo bo videti, kakšna bo s takim pogonom nato poraba in kako bo ta novost vplivala na T-rocovo ceno.

V Sloveniji bo T-roc z blagim hibridom stal od 28 tisoč evrov naprej. Tako lahko ocenimo, da bo spodobno opremljen T-roc stal vsaj okrog 30 tisočakov. Ob zmogljivejših motorjih bodo nato cene že vsaj proti 35 tisočakom. Več o tem takrat, ko bomo T-roca prvič vozili tudi v Sloveniji.

Pri opremi je seznam dolg, nekaj je tudi novosti za kompaktni razred

Seznam opreme je sicer dolg in bogat. Med novostmi izpostavimo nadgradnjo asistenčnih sistemov, kjer ima T-roc zdaj tudi sistem "travel assist". Tega smo spoznali v tiguanu in tayronu, zdaj pa prvič prihaja tudi v kompaktni razred. Ta zdaj ne podpira le avtomatske menjave voznega pasu, temveč se še bolj prediktivno in harmonično odziva na omejitve hitrosti in prenehanje veljavnosti teh omejitev.

Omenimo še napredne matrične žaromete LED, električno nastavljive sedeže, projecirni sistem na vetrobransko steklo, za večjo praktičnost je mogoče naslonjalo sovoznikovega sedeža poklopiti v ravno dno.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen