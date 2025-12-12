Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Petek,
12. 12. 2025,
8.06

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
pilot Avstralija nesreča nesreča padalec padalstvo

Petek, 12. 12. 2025, 8.06

1 ura, 10 minut

Avstralec skočil iz letala, padalo se je zataknilo za rep

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
padalec | Na posnetku se vidi, kako padalec nemočno visi v zraku, medtem ko je padalo zapleteno v repni stabilizator letala. Padalec je k sreči obdržal trezno glavo. Najprej se je s pomočjo noža osvobodil, nato pa odprl glavno padalo in varno pristal, z le nekaj lažjimi poškodbami. | Foto posnetek zaslona/ABC News

Na posnetku se vidi, kako padalec nemočno visi v zraku, medtem ko je padalo zapleteno v repni stabilizator letala. Padalec je k sreči obdržal trezno glavo. Najprej se je s pomočjo noža osvobodil, nato pa odprl glavno padalo in varno pristal, z le nekaj lažjimi poškodbami.

Foto: posnetek zaslona/ABC News

Avstralski urad za varnost v prometu (ATSB) je objavil dramatičen posnetek in podrobnosti preiskave incidenta, ki se je zgodil septembra nad krajem Mission Beach na severovzhodu Avstralije v času padalskega dogodka Big Ways at the Beach.

Kako se je zgodil zaplet? Skok s padalom je bil del večdnevnega dogodka Big Ways at the Beach, v katerem so izkušeni padalci izvajali velike skupinske formacije. Na krovu letala je bilo 17 padalcev, pripravljenih na skok v formaciji z višine 4.500 metrov.

Med dogodkom se je prvi padalec, ki je skakal s cesne caravan na višini 4.500 metrov, pri vratih po nesreči zataknil. Ročaj njegovega rezervnega padala se je zataknil za zavihek krila, kar je sprožilo prezgodnje odprtje padala, zaradi česar ga je tudi potegnilo iz letala.

Na posnetku se vidi, kako padalec nemočno visi v zraku, medtem ko je padalo zapleteno v repni stabilizator letala.

Padalec je k sreči obdržal trezno glavo. Najprej se je s pomočjo noža osvobodil, nato pa odprl glavno padalo in pristal varno, z le nekaj lažjimi poškodbami.

Nesreča na Bovškem
Novice Na Bovškem se je smrtno ponesrečil 40-letni "base jump" padalec

Tudi pilot se je izkazal

Pilot je zaradi zataknjenega padalca začutil, da je letalo padlo iz ravnotežja in močno zmanjšalo hitrost. Sprva je povečal moč motorja, a jo je znova zmanjšal, ko je ugotovil vzrok.

Da bi razbremenili letalo, je vseh preostalih 13 padalcev izskočilo. Kljub poškodovanemu repu letala je pilot varno pristal.

Srečen konec, vendar ...

Preiskava ATSB je poudarila varnostne pomanjkljivosti: letalo je bilo napačno naloženo, pilot ni uporabljal kisika.

Avstralska padalska zveza (APF) je incident označila kot edinstveno in ekstremno situacijo ter pozitiven izid pripisala spretnostim, mirnosti in hitremu odločanju tako padalca kot pilota.

Jadralni padalec, nesreča
Novice Padec z višine usoden za 29-letnega jadralnega padalca
Jadralni padalec, nesreča
Novice Na območju Nove Gorice strmoglavil 60-letni jadralni padalec
Jadralni padalec, nesreča
Novice Huda poškodba jadralne padalke: zaletela se je v krošnjo smreke

pilot Avstralija nesreča nesreča padalec padalstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.