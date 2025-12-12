Avstralec skočil iz letala, padalo se je zataknilo za rep

Avstralski urad za varnost v prometu (ATSB) je objavil dramatičen posnetek in podrobnosti preiskave incidenta, ki se je zgodil septembra nad krajem Mission Beach na severovzhodu Avstralije v času padalskega dogodka Big Ways at the Beach.

Kako se je zgodil zaplet? Skok s padalom je bil del večdnevnega dogodka Big Ways at the Beach, v katerem so izkušeni padalci izvajali velike skupinske formacije. Na krovu letala je bilo 17 padalcev, pripravljenih na skok v formaciji z višine 4.500 metrov.

Med dogodkom se je prvi padalec, ki je skakal s cesne caravan na višini 4.500 metrov, pri vratih po nesreči zataknil. Ročaj njegovega rezervnega padala se je zataknil za zavihek krila, kar je sprožilo prezgodnje odprtje padala, zaradi česar ga je tudi potegnilo iz letala.

🇦🇺 SKYDIVER CHEATS DEATH AFTER PARACHUTE SNAGS PLANE AT 15,000 FEET



This is the kind of nightmare you don’t walk away from, unless you keep your head.



A skydiver over Mission Beach, Queensland, accidentally deployed his parachute too early at 15,000 feet, and it snagged on the… pic.twitter.com/wZXuSbPTAG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 12, 2025

Na posnetku se vidi, kako padalec nemočno visi v zraku, medtem ko je padalo zapleteno v repni stabilizator letala.

Padalec je k sreči obdržal trezno glavo. Najprej se je s pomočjo noža osvobodil, nato pa odprl glavno padalo in pristal varno, z le nekaj lažjimi poškodbami.

Tudi pilot se je izkazal

Pilot je zaradi zataknjenega padalca začutil, da je letalo padlo iz ravnotežja in močno zmanjšalo hitrost. Sprva je povečal moč motorja, a jo je znova zmanjšal, ko je ugotovil vzrok.

Da bi razbremenili letalo, je vseh preostalih 13 padalcev izskočilo. Kljub poškodovanemu repu letala je pilot varno pristal.

Srečen konec, vendar ...

Preiskava ATSB je poudarila varnostne pomanjkljivosti: letalo je bilo napačno naloženo, pilot ni uporabljal kisika.

Avstralska padalska zveza (APF) je incident označila kot edinstveno in ekstremno situacijo ter pozitiven izid pripisala spretnostim, mirnosti in hitremu odločanju tako padalca kot pilota.