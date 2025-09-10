Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
10. 9. 2025,
12.51

7 minut

Sreda, 10. 9. 2025, 12.51

7 minut

Padec z višine: huda nesreča jadralnega padalca

Na. R.

Jadralni padalec, nesreča | Kako hude so poškodbe 29-letnega padalca, niso navedli. | Foto Shutterstock

Kako hude so poškodbe 29-letnega padalca, niso navedli.

Foto: Shutterstock

Kranjske policiste je v torek okoli 16. ure občan obvestili o nesreči jadralnega padalca na območju Dvorij. Hudo poškodovan je v oskrbi Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

Po podatkih Policijske uprave Kranj je 29-letni jadralni padalec na območju Dvorij z višine padel na tla in se hudo telesno poškodoval.

Na kraju mu je s prvo pomočjo pomagal občan, ki je tudi poklical pomoč. V nadaljevanju ga je oskrbelo osebje Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Kranj.

S helikopterjem Slovenske vojske so poškodovanega s kraja nesreče odpeljali v Urgentni blok UKC Ljubljana. UBKC

Z nesrečo je seznanjen tudi preiskovalec letalskih nesreč. Policisti so opravili ogled dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

